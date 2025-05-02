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Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн

Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн - 02.05.2025, ПРАЙМ

Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн

Мировые центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн с 24 тонн месяцем ранее, во многом из-за замедления пополнения резервов Польшей, следует из | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:27+0300

2025-05-02T14:27+0300

2025-05-02T14:27+0300

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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Мировые центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн с 24 тонн месяцем ранее, во многом из-за замедления пополнения резервов Польшей, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки сообщили о 17 тонн чистых покупок в марте. Спрос остается высоким по мере завершения первого квартала года: ежемесячные валовые покупки в размере 35 тонн были компенсированы валовыми продажами в размере 18 тонн", - подсчитали аналитики. В результате март стал первым месяцем года, когда покупки золота центробанками снизились: в феврале чистые покупки составляли 24 тонны. Больше всего золота, как и месяцем ранее, приобрел Национальный банк Польши - 16 тонн, при этом еще месяцем ранее его покупки достигали 29 тонн. За ним следуют Национальный банк Казахстана (11 тонн) и Народный банк Китая (3 тонны). Также увеличили вложения в золото Чехия (2 тонн) и Турция (1 тонна). Крупнейшим продавцом был Центральный банк Узбекистана, который расстался за месяц с 11 тоннами золота, за ним следуют Сингапур (5 тонн) и Киргизия (2 тонны).

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финансы, банки, центробанки, золото