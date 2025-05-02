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Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн - 02.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250502/zoloto-857228450.html
Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн
Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн - 02.05.2025, ПРАЙМ
Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн
Мировые центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн с 24 тонн месяцем ранее, во многом из-за замедления пополнения резервов Польшей, следует из | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:27+0300
2025-05-02T14:27+0300
экономика
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центробанки
золото
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Мировые центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн с 24 тонн месяцем ранее, во многом из-за замедления пополнения резервов Польшей, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки сообщили о 17 тонн чистых покупок в марте. Спрос остается высоким по мере завершения первого квартала года: ежемесячные валовые покупки в размере 35 тонн были компенсированы валовыми продажами в размере 18 тонн", - подсчитали аналитики. В результате март стал первым месяцем года, когда покупки золота центробанками снизились: в феврале чистые покупки составляли 24 тонны. Больше всего золота, как и месяцем ранее, приобрел Национальный банк Польши - 16 тонн, при этом еще месяцем ранее его покупки достигали 29 тонн. За ним следуют Национальный банк Казахстана (11 тонн) и Народный банк Китая (3 тонны). Также увеличили вложения в золото Чехия (2 тонн) и Турция (1 тонна). Крупнейшим продавцом был Центральный банк Узбекистана, который расстался за месяц с 11 тоннами золота, за ним следуют Сингапур (5 тонн) и Киргизия (2 тонны).
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финансы, банки, центробанки, золото
Экономика, Финансы, Банки, центробанки, золото
14:27 02.05.2025
 
Центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн

WGC: центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн с 24 тонн месяцем ранее

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Мировые центробанки в марте снизили чистые закупки золота до 17 тонн с 24 тонн месяцем ранее, во многом из-за замедления пополнения резервов Польшей, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Центральные банки сообщили о 17 тонн чистых покупок в марте. Спрос остается высоким по мере завершения первого квартала года: ежемесячные валовые покупки в размере 35 тонн были компенсированы валовыми продажами в размере 18 тонн", - подсчитали аналитики.
В результате март стал первым месяцем года, когда покупки золота центробанками снизились: в феврале чистые покупки составляли 24 тонны.
Больше всего золота, как и месяцем ранее, приобрел Национальный банк Польши - 16 тонн, при этом еще месяцем ранее его покупки достигали 29 тонн. За ним следуют Национальный банк Казахстана (11 тонн) и Народный банк Китая (3 тонны). Также увеличили вложения в золото Чехия (2 тонн) и Турция (1 тонна).
Крупнейшим продавцом был Центральный банк Узбекистана, который расстался за месяц с 11 тоннами золота, за ним следуют Сингапур (5 тонн) и Киргизия (2 тонны).
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ЭкономикаФинансыБанкицентробанкизолото
 
 
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