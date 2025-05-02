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Золото дорожает после значительного снижения накануне - 02.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250502/zoloto-857232528.html
Золото дорожает после значительного снижения накануне
Золото дорожает после значительного снижения накануне - 02.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после значительного снижения накануне
Стоимость золота в пятницу вечером растет, однако неделю готовится завершить в минусе после значительного падения в ходе предыдущей торговой сессии,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T18:14+0300
2025-05-02T18:14+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет, однако неделю готовится завершить в минусе после значительного падения в ходе предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 46,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,45% - до 3 268,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% - до 32,09 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота снизилась примерно на 1,05%, при этом наибольшее снижение было продемонстрировано в четверг, по итогам торгов этого дня котировки драгоценного металла опустились на 2,6%. В пятницу инвесторы оценивали данные по безработице в США. В апреле показатель остался на уровне марта в 4,2%, что совпало с прогнозом аналитиков, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч - сильнее ожиданий в 130 тысяч. Данные по рынку труда страны учитываются Федеральной резервной системой США при определении денежно-кредитной политики, отражающейся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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торги, золото, цена
Экономика, Торги, золото, цена
18:14 02.05.2025
 
Золото дорожает после значительного снижения накануне

Данные торгов: золото дорожает после значительного снижения днем ранее

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет, однако неделю готовится завершить в минусе после значительного падения в ходе предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 46,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,45% - до 3 268,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% - до 32,09 доллара за унцию.
С понедельника стоимость золота снизилась примерно на 1,05%, при этом наибольшее снижение было продемонстрировано в четверг, по итогам торгов этого дня котировки драгоценного металла опустились на 2,6%.
Золотые слитки
Золото дешевеет почти на три процента
Вчера, 17:21
В пятницу инвесторы оценивали данные по безработице в США. В апреле показатель остался на уровне марта в 4,2%, что совпало с прогнозом аналитиков, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч - сильнее ожиданий в 130 тысяч. Данные по рынку труда страны учитываются Федеральной резервной системой США при определении денежно-кредитной политики, отражающейся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
 
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