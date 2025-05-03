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Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель

Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель - 03.05.2025, ПРАЙМ

Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T22:16+0300

2025-05-03T22:16+0300

2025-05-03T22:16+0300

политика

виктор орбан

адг

алиса вайдель

поддержка

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявил, что лидер партии Алиса Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас", - написал Орбан в своем аккаунте в соцсети Х. Вайдель отреагировала на публикацию Орбана, поблагодарив его за поддержку и отметив, что АдГ "продолжит свой путь на благо страны". Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал решение немецкого ведомства тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.

https://1prime.ru/20250502/germaniya-857227224.html

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виктор орбан, адг, алиса вайдель, поддержка