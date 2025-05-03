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Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель
Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель - 03.05.2025, ПРАЙМ
Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T22:16+0300
2025-05-03T22:16+0300
политика
виктор орбан
адг
алиса вайдель
поддержка
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявил, что лидер партии Алиса Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас", - написал Орбан в своем аккаунте в соцсети Х. Вайдель отреагировала на публикацию Орбана, поблагодарив его за поддержку и отметив, что АдГ "продолжит свой путь на благо страны". Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал решение немецкого ведомства тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.
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виктор орбан, адг, алиса вайдель, поддержка
Политика, Виктор Орбан, АдГ, Алиса Вайдель, поддержка
22:16 03.05.2025
 
Орбан обратился в соцсети к лидеру АдГ Вайдель

Орбан заявил, что лидер АдГ Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявил, что лидер партии Алиса Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас", - написал Орбан в своем аккаунте в соцсети Х.
Вайдель отреагировала на публикацию Орбана, поблагодарив его за поддержку и отметив, что АдГ "продолжит свой путь на благо страны".
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
В ФРГ "Альтернативу для Германии" признали правоэкстремистской
Вчера, 13:50
Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал решение немецкого ведомства тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.
 
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