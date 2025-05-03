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АдГ признали экстремистской без необходимой проверки, узнали СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
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АдГ признали экстремистской без необходимой проверки, узнали СМИ
АдГ признали экстремистской без необходимой проверки, узнали СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
АдГ признали экстремистской без необходимой проверки, узнали СМИ
Глава МВД Германии Нэнси Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T22:33+0300
2025-05-03T22:34+0300
политика
германия
адг
проверка
экстремизм
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Нэнси Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к власти нового правительства и не организовала предметную проверку решения немецкой контрразведки в министерстве, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и рядах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В пятницу ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Сама Фезер сильно торопилась, чтобы опубликовать экспертное заключение еще до смены власти с коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" на ХДС/ХСС и СДПГ во вторник… Она "не провела предметную проверку" заключения в своем министерстве!" - говорится в статье. При этом проведение подобных проверок входит в число компетенций министерства и его главы, пишет издание. По его сведениям, Фезер получила содержащее более 1000 страниц заключение контрразведки в среду, а опубликовано оно было уже в пятницу, за два рабочих дня до завершения срока полномочий министра. Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
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германия, адг, проверка, экстремизм
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, проверка, экстремизм
22:33 03.05.2025 (обновлено: 22:34 03.05.2025)
 
АдГ признали экстремистской без необходимой проверки, узнали СМИ

Bild: АдГ признали экстремистской без предметной проверки в МВД

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Нэнси Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к власти нового правительства и не организовала предметную проверку решения немецкой контрразведки в министерстве, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и рядах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
В пятницу ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Сама Фезер сильно торопилась, чтобы опубликовать экспертное заключение еще до смены власти с коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" на ХДС/ХСС и СДПГ во вторник… Она "не провела предметную проверку" заключения в своем министерстве!" - говорится в статье.
При этом проведение подобных проверок входит в число компетенций министерства и его главы, пишет издание. По его сведениям, Фезер получила содержащее более 1000 страниц заключение контрразведки в среду, а опубликовано оно было уже в пятницу, за два рабочих дня до завершения срока полномочий министра.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт оценила решение о признании АдГ правоэкстремистской
Вчера, 19:28
Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГпроверкаэкстремизм
 
 
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