https://1prime.ru/20250503/almazy-857240581.html

Эксперт оценил влияние американских пошлин на производство алмазов

Эксперт оценил влияние американских пошлин на производство алмазов - 03.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние американских пошлин на производство алмазов

Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, могут придать мощный импульс развитию индустрии выращивания алмазов, заявил РИА Новости... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T12:15+0300

2025-05-03T12:15+0300

2025-05-03T12:15+0300

промышленность

сша

китай

дональд трамп

de beers

алмазы

https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, могут придать мощный импульс развитию индустрии выращивания алмазов, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Пошлины, установленные в США, способны придать мощный импульс развитию индустрии выращивания алмазов - их выпуск никак не связан с наличием в той или иной стране кимберлитовых трубок, для него определяющим является снабжение графитом, его можно при необходимости получить из нефти или угля, и природным газом", - полагает аналитик. По словам эксперта, ситуацию на алмазном рынке усугубило введение США базовых 10%-ных пошлин на ввоз товаров из всех стран, а также индивидуальных, например, для ЮАР в размере 30%, Канады - 25%, Индии - 26%, Израиля - 17%, Китая - 125%, так как под них попали и драгоценные камни. "Пошлины стали подлинным ударом под дых всей глобальной индустрии по добыче алмазов. De Beers и остальные игроки попросту не смогут поднять цены - потенциальные клиенты вряд ли станут их покупать, имея альтернативу в виде дешевых синтетических алмазов. Аналогичным образом придется поступить и индийским огранщикам", - добавил Хазанов. Это в свою очередь способно вызвать разрыв складывавшихся десятилетиями логистических цепочек и дестабилизацию мирового рынка, считает эксперт. Из-за американских пошлин уже сейчас застопорилась глобальная торговля алмазами, и неслучайно власти Европейского союза обсуждают возможность введения ответных 25%-ных пошлин на бриллианты, ввозимые из США, отметил он. Объявленный 90-дневный мораторий на запуск пошлин лишь предоставил небольшую передышку, уточнил аналитик. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250502/almazy-857227994.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, сша, китай, дональд трамп, de beers, алмазы