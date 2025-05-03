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Посол России сделал заявление относительно "второго фронта" в Армении
Посол России сделал заявление относительно "второго фронта" в Армении - 03.05.2025, ПРАЙМ
Посол России сделал заявление относительно "второго фронта" в Армении
Руководство в Москве рассчитывает, что армянские союзники не позволят западным русофобским силам использовать свою страну для открытия в регионе "второго... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T19:22+0300
2025-05-03T19:22+0300
2025-05-03T19:22+0300
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ЕРЕВАН, 3 мая - ПРАЙМ. Руководство в Москве рассчитывает, что армянские союзники не позволят западным русофобским силам использовать свою страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с РФ, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. "Армения как суверенная страна, безусловно, имеет полное право развивать отношения, с кем пожелает, при этом мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с Россией, а также не станут подрывать свое участие в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции", - сказал Копыркин в интервью армянскому изданию "168 жам". Посол добавил, что хотел бы предостеречь от транслирования предрассудков, что Россия по определению против любой западной активности и присутствия западных стран. "Отнюдь нет. Для нас принципиально важно, с какими истинными целями и задачами внешние игроки приходят на Южный Кавказ. К сожалению, мы давно фиксировали, что за благостными декларациями западных государств, активничающих в регионе, скрываются недобрые замыслы", - отметил Копыркин. По словам дипломата, официальные представители стран Запада сами оформили "явку с повинной" вскоре после начала специальной военной операции. "Официальные лица государственного департамента США, ЕС и его государств-членов "сбросили маски" и начали открыто заявлять, что намерены добиваться снижения "злокачественного" влияния России, а также Ирана и Китая на Южном Кавказе. С этим связаны их нацеленность на разрушение союзнической связки Еревана с Москвой под предлогом помощи армянским партнерам в "диверсификации отношений", - подчеркнул Копыркин.
https://1prime.ru/20250501/mid-857203012.html
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россия, фронт, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, фронт, экспертное мнение
Посол России сделал заявление относительно "второго фронта" в Армении
Копыркин: Москва рассчитывает, что в Армении не откроют "второй фронт" против РФ
ЕРЕВАН, 3 мая - ПРАЙМ. Руководство в Москве рассчитывает, что армянские союзники не позволят западным русофобским силам использовать свою страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с РФ, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.
"Армения как суверенная страна, безусловно, имеет полное право развивать отношения, с кем пожелает, при этом мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с Россией, а также не станут подрывать свое участие в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции", - сказал Копыркин в интервью армянскому изданию "168 жам".
Посол добавил, что хотел бы предостеречь от транслирования предрассудков, что Россия по определению против любой западной активности и присутствия западных стран.
"Отнюдь нет. Для нас принципиально важно, с какими истинными целями и задачами внешние игроки приходят на Южный Кавказ. К сожалению, мы давно фиксировали, что за благостными декларациями западных государств, активничающих в регионе, скрываются недобрые замыслы", - отметил Копыркин.
В МИД прокомментировали принятие Арменией закона о вступлении в ЕС
По словам дипломата, официальные представители стран Запада сами оформили "явку с повинной" вскоре после начала специальной военной операции.
"Официальные лица государственного департамента США, ЕС и его государств-членов "сбросили маски" и начали открыто заявлять, что намерены добиваться снижения "злокачественного" влияния России, а также Ирана и Китая на Южном Кавказе. С этим связаны их нацеленность на разрушение союзнической связки Еревана с Москвой под предлогом помощи армянским партнерам в "диверсификации отношений", - подчеркнул Копыркин.