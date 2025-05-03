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Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах - 03.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250503/baffet-857250563.html
Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах
Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах - 03.05.2025, ПРАЙМ
Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах
Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T22:09+0300
2025-05-03T22:11+0300
экономика
уоррен баффет
увольнение
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway к концу 2025 года, сообщает издание New York Post. "Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт объявил о планах покинуть Berkshire Hathaway к концу этого года", - пишет газета со ссылкой на заявление миллиардера на встрече с инвесторами компании. Издание указывает, что заявление прозвучало после того, как Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в отношении товаров из многих стран мира. На место гендиректора Berkshire Hathaway Баффетт порекомендовал председателя Грега Абеля. Также он заявил, что не намерен продавать свои акции компании.
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уоррен баффет, увольнение
Экономика, Уоррен Баффет, увольнение
22:09 03.05.2025 (обновлено: 22:11 03.05.2025)
 
Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах

NYP: Уоррен Баффетт заявил о планах уйти с поста гендиректора Berkshire Hathaway

© fotolia.com / Alexandr Mitiuc Глобус и графики
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© fotolia.com / Alexandr Mitiuc
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway к концу 2025 года, сообщает издание New York Post.
"Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт объявил о планах покинуть Berkshire Hathaway к концу этого года", - пишет газета со ссылкой на заявление миллиардера на встрече с инвесторами компании.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Миллиардер Баффетт высказался о введенных Трампом пошлинах
21:28
Издание указывает, что заявление прозвучало после того, как Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в отношении товаров из многих стран мира. На место гендиректора Berkshire Hathaway Баффетт порекомендовал председателя Грега Абеля. Также он заявил, что не намерен продавать свои акции компании.
 
ЭкономикаУоррен Баффетувольнение
 
 
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