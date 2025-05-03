https://1prime.ru/20250503/baffet-857250563.html

Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах

Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах - 03.05.2025, ПРАЙМ

Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T22:09+0300

2025-05-03T22:09+0300

2025-05-03T22:11+0300

экономика

уоррен баффет

увольнение

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт заявил о своих планах покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway к концу 2025 года, сообщает издание New York Post. "Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт объявил о планах покинуть Berkshire Hathaway к концу этого года", - пишет газета со ссылкой на заявление миллиардера на встрече с инвесторами компании. Издание указывает, что заявление прозвучало после того, как Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в отношении товаров из многих стран мира. На место гендиректора Berkshire Hathaway Баффетт порекомендовал председателя Грега Абеля. Также он заявил, что не намерен продавать свои акции компании.

https://1prime.ru/20250503/poshliny-857249925.html

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уоррен баффет, увольнение