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В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике
В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике - 03.05.2025, ПРАЙМ
В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике
США из-за огромных трудностей в генерации электроэнергии уже летом могут столкнуться с масштабным отключением электричества, аналогичном тому, который ранее... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T18:06+0300
2025-05-03T18:07+0300
энергетика
сша
блэкаут
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. США из-за огромных трудностей в генерации электроэнергии уже летом могут столкнуться с масштабным отключением электричества, аналогичном тому, который ранее произошел в Испании, заявил в субботу американский министр внутренних дел Даг Бургум. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. "Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", - сообщил министр в интервью телеканалу Fox News. По словам Бургума, США в настоящее время сталкиваются с "огромными проблемами" в сфере генерации электроэнергии. Глава министерства возложил вину за указанные трудности на предыдущую американскую администрацию. "Правила администрации (бывшего президента Джо) Байдена поставили наши сети под такую угрозу", - подчеркнул министр внутренних дел.
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сша, блэкаут, прогноз
Энергетика, США, блэкаут, прогноз
18:06 03.05.2025 (обновлено: 18:07 03.05.2025)
 
В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике

Глава МВД: США летом ждет масштабный блэкаут из-за огромных проблем энергетики

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. США из-за огромных трудностей в генерации электроэнергии уже летом могут столкнуться с масштабным отключением электричества, аналогичном тому, который ранее произошел в Испании, заявил в субботу американский министр внутренних дел Даг Бургум.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
"Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", - сообщил министр в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бургума, США в настоящее время сталкиваются с "огромными проблемами" в сфере генерации электроэнергии. Глава министерства возложил вину за указанные трудности на предыдущую американскую администрацию.
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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"Правила администрации (бывшего президента Джо) Байдена поставили наши сети под такую угрозу", - подчеркнул министр внутренних дел.
 
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