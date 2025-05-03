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В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике

В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике - 03.05.2025, ПРАЙМ

В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике

США из-за огромных трудностей в генерации электроэнергии уже летом могут столкнуться с масштабным отключением электричества, аналогичном тому, который ранее... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T18:06+0300

2025-05-03T18:06+0300

2025-05-03T18:07+0300

энергетика

сша

блэкаут

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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. США из-за огромных трудностей в генерации электроэнергии уже летом могут столкнуться с масштабным отключением электричества, аналогичном тому, который ранее произошел в Испании, заявил в субботу американский министр внутренних дел Даг Бургум. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. "Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", - сообщил министр в интервью телеканалу Fox News. По словам Бургума, США в настоящее время сталкиваются с "огромными проблемами" в сфере генерации электроэнергии. Глава министерства возложил вину за указанные трудности на предыдущую американскую администрацию. "Правила администрации (бывшего президента Джо) Байдена поставили наши сети под такую угрозу", - подчеркнул министр внутренних дел.

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сша, блэкаут, прогноз