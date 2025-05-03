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На стройке в Геленджике попали под завалы три человека

На стройке в Геленджике попали под завалы три человека - 03.05.2025, ПРАЙМ

На стройке в Геленджике попали под завалы три человека

Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T19:36+0300

2025-05-03T19:36+0300

2025-05-03T19:36+0300

происшествия

чп

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КРАСНОДАР, 3 мая - ПРАЙМ. Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города. По информации властей, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет. "Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате обвала грунта на строительных работах в Геленджике, ещё трое пострадали. Как уточнили в прокуратуре края, в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка.

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