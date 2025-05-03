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В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского от перемирия - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского от перемирия
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского от перемирия - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского от перемирия
Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T13:09+0300
2025-05-03T13:09+0300
политика
россия
госдума
леонид слуцкий
владимир путин
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы. Более того укрофюрер стал сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств, заявив о том, что Украина, мол, не может гарантировать им безопасность во время присутствия на Параде Победы", - сказал Слуцкий. По мнению депутата, мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией экс-президента США Джо Байдена на Украине - "неадеквата с замашками международного террориста". "(На параде - ред.) безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия", - подчеркнул парламентарий. Также Слуцкий отметил, что Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек. "Администрация Трампа должна сделать выводы", - заключил он. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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россия, госдума, леонид слуцкий, владимир путин, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Госдума, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:09 03.05.2025
 
В Госдуме прокомментировали отказ Зеленского от перемирия

Слуцкий: Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою фашистскую суть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
"Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы. Более того укрофюрер стал сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств, заявив о том, что Украина, мол, не может гарантировать им безопасность во время присутствия на Параде Победы", - сказал Слуцкий.
По мнению депутата, мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией экс-президента США Джо Байдена на Украине - "неадеквата с замашками международного террориста".
"(На параде - ред.) безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия", - подчеркнул парламентарий.
Также Слуцкий отметил, что Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек.
"Администрация Трампа должна сделать выводы", - заключил он.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве
12:29
 
ПолитикаРОССИЯГосдумаЛеонид СлуцкийВладимир ПутинУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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