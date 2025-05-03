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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 03.05.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T05:13+0300

2025-05-03T05:13+0300

2025-05-03T05:13+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрывали движение в 0.45 мск, причины не были указаны. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, москва