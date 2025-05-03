https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857238985.html
"Россети" планируют восстановить электроснабжение Подмосковья до конца дня
"Россети" планируют восстановить электроснабжение Подмосковья до конца дня - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Россети" планируют восстановить электроснабжение Подмосковья до конца дня
Основные силы "Россети - Московский регион" сосредоточены в Солнечногорске, Клину, Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах, энергетики будут... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T09:36+0300
2025-05-03T09:36+0300
2025-05-03T09:36+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основные силы "Россети - Московский регион" сосредоточены в Солнечногорске, Клину, Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах, энергетики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение к концу дня, сообщила компания. "Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском. Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая", - говорится в сообщении. В "Россети - Московский регион" отметили, что мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром стал причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения в Подмосковье. Сочетание сразу нескольких негативных факторов - наличие распустившейся листвы на деревьях, большое количество выпавшего мокрого снега, заморозки вслед за ним - спровоцировали массовое падение деревьев на провода и масштабное повреждение электросетевой инфраструктуры. "Мы фактически столкнулись с необходимостью не просто устранять множественные обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а вынуждены одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях. В том числе в труднодоступных местах - на болотах и в лесах. Мы вынуждены по несколько раз восстанавливать одни и те же участки ЛЭП, так как на новые линии электропередачи под тяжестью снега снова падают деревья. В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными", - добавили в компании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
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московская область, москва, россети, мособлэнерго
Энергетика, Московская область, МОСКВА, Россети, Мособлэнерго
"Россети" планируют восстановить электроснабжение Подмосковья до конца дня
Основные силы "Россети" сосредоточены в Солнечногорске, Клину и Талдоме
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основные силы "Россети - Московский регион" сосредоточены в Солнечногорске, Клину, Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах, энергетики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение к концу дня, сообщила компания.
"Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском. Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая", - говорится в сообщении.
В "Россети - Московский регион" отметили, что мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром стал причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения в Подмосковье. Сочетание сразу нескольких негативных факторов - наличие распустившейся листвы на деревьях, большое количество выпавшего мокрого снега, заморозки вслед за ним - спровоцировали массовое падение деревьев на провода и масштабное повреждение электросетевой инфраструктуры.
"Мы фактически столкнулись с необходимостью не просто устранять множественные обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а вынуждены одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях. В том числе в труднодоступных местах - на болотах и в лесах. Мы вынуждены по несколько раз восстанавливать одни и те же участки ЛЭП, так как на новые линии электропередачи под тяжестью снега снова падают деревья. В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными", - добавили в компании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение