https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857240404.html
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества - 03.05.2025, ПРАЙМ
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества
Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T12:00+0300
2025-05-03T12:00+0300
2025-05-03T12:00+0300
энергетика
московская область
россети
мособлэнерго
электричество
https://cdnn.1prime.ru/img/83010/67/830106769_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_020b4b669b11485052b2c07035e95a2d.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857238985.html
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83010/67/830106769_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_0f8fd00aedf006e5a307898537c3a237.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, россети, мособлэнерго, электричество
Энергетика, Московская область, Россети, Мособлэнерго, электричество
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества
"Россети": почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
"На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".
Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
"Россети" планируют восстановить электроснабжение Подмосковья до конца дня