https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857240404.html

Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества

Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества - 03.05.2025, ПРАЙМ

Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества

Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T12:00+0300

2025-05-03T12:00+0300

2025-05-03T12:00+0300

энергетика

московская область

россети

мособлэнерго

электричество

https://cdnn.1prime.ru/img/83010/67/830106769_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_020b4b669b11485052b2c07035e95a2d.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.

https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857238985.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область, россети, мособлэнерго, электричество