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Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества - 03.05.2025, ПРАЙМ
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества
Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T12:00+0300
2025-05-03T12:00+0300
энергетика
московская область
россети
мособлэнерго
электричество
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
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московская область, россети, мособлэнерго, электричество
Энергетика, Московская область, Россети, Мособлэнерго, электричество
12:00 03.05.2025
 
Почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества

"Россети": почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества

ЛЭП
ЛЭП
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
"На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".
Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
"Россети" планируют восстановить электроснабжение Подмосковья до конца дня
09:36
 
ЭнергетикаМосковская областьРоссетиМособлэнергоэлектричество
 
 
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