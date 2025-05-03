https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857248297.html

Названы сроки возвращения электричества во все подмосковные города

Названы сроки возвращения электричества во все подмосковные города - 03.05.2025, ПРАЙМ

Названы сроки возвращения электричества во все подмосковные города

Подачу электроэнергии в Клину, Солнечногорске и Талдоме после аварии планируют возобновить к полуночи, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион"... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T19:26+0300

2025-05-03T19:26+0300

2025-05-03T19:27+0300

энергетика

россети

электричество

подмосковье

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Подачу электроэнергии в Клину, Солнечногорске и Талдоме после аварии планируют возобновить к полуночи, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "К полуночи мы планируем оставшийся Дмитровский район - 37 населенных пунктов включить, Клинский - еще 23 включить, по Мытищинскому завершить, соответственно, один населенный пункт. В Солнечногорске тоже завершить 80 населенных пунктов. Ну и Талдомский тоже планируем завершить - 53 населенных пункта", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". При этом подачу электричества в 69 населенных пунктов в Истринском районе планируется реализовать до 19.00. Также до 19.00 электричество вернут 96 населенным пунктам в Клинском районе, шести населенным пунктам в Мытищинском, семи - в Пушкинском, 22 - в Сергиевом Посаде. "Остается у нас Дмитровский район, который, возможно, перейдет в ночь, там 86 населенных пунктов", - добавил Пятигор. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.

https://1prime.ru/20250503/elektrichestvo-857240404.html

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россети, электричество, подмосковье