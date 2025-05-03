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Названы регионы с наиболее подходящей инфраструктурой для электромобилей - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Названы регионы с наиболее подходящей инфраструктурой для электромобилей
Названы регионы с наиболее подходящей инфраструктурой для электромобилей - 03.05.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с наиболее подходящей инфраструктурой для электромобилей
Самыми развитыми по количеству зарядных станций для электромобилей являются такие регионы РФ, как Москва, Московская область, Краснодарский край,... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T17:08+0300
2025-05-03T17:08+0300
россия
электромобили
технологии
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самыми развитыми по количеству зарядных станций для электромобилей являются такие регионы РФ, как Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская и Ростовская области, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян. "На сегодняшний день наиболее развитыми регионами по уровню электромобилизации являются Москва (около 30 тысяч единиц), Московская область (7,8 тысячи), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 7 тысяч), Республика Татарстан (2,7 тысячи), Иркутская и Ростовская области (по 2,6 тысячи)", - сказал он. По его словам, в рейтинге обеспеченности зарядной инфраструктурой пятерка лидеров совпадает с предыдущим списком. Далее идут регионы с большим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) и меньшим количеством электромобилей: Красноярский край – 1250 электромобилей и 305 ЭЗС, Сахалинская область – 385 и 288 соответственно, Башкирия - 1062 и 232, Новосибирская область – 1991 и 204, Нижегородская область – 1648 электромобилей и 182 ЭЗС. Сафарян объяснил, что общемировой показатель достаточности зарядной инфраструктуры – это соотношение 15-20 электромобилей на одну "среднюю" зарядную станцию. В Москве наблюдается дефицит станций (соотношение 27 к 1). Относительно хорошая пропорция в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (17 к 1). В остальных регионах зарядная инфраструктура имеет пропорцию 10 к 1 и ниже. "Для владельца электротранспорта это хорошо, так как для него меньше очередей на ЭЗС, для владельца инфраструктуры – это плохо, так как он не получает необходимую выручку для окупаемости своих инвестиций", - пояснил Сафарян.
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россия, электромобили, технологии
РОССИЯ, электромобили, Технологии
17:08 03.05.2025
 
Названы регионы с наиболее подходящей инфраструктурой для электромобилей

Сафарян: больше всего зарядных станций для электромобилей расположено в Москве

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самыми развитыми по количеству зарядных станций для электромобилей являются такие регионы РФ, как Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская и Ростовская области, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян.
"На сегодняшний день наиболее развитыми регионами по уровню электромобилизации являются Москва (около 30 тысяч единиц), Московская область (7,8 тысячи), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 7 тысяч), Республика Татарстан (2,7 тысячи), Иркутская и Ростовская области (по 2,6 тысячи)", - сказал он.
По его словам, в рейтинге обеспеченности зарядной инфраструктурой пятерка лидеров совпадает с предыдущим списком. Далее идут регионы с большим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) и меньшим количеством электромобилей: Красноярский край – 1250 электромобилей и 305 ЭЗС, Сахалинская область – 385 и 288 соответственно, Башкирия - 1062 и 232, Новосибирская область – 1991 и 204, Нижегородская область – 1648 электромобилей и 182 ЭЗС.
Сафарян объяснил, что общемировой показатель достаточности зарядной инфраструктуры – это соотношение 15-20 электромобилей на одну "среднюю" зарядную станцию. В Москве наблюдается дефицит станций (соотношение 27 к 1). Относительно хорошая пропорция в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (17 к 1).
В остальных регионах зарядная инфраструктура имеет пропорцию 10 к 1 и ниже. "Для владельца электротранспорта это хорошо, так как для него меньше очередей на ЭЗС, для владельца инфраструктуры – это плохо, так как он не получает необходимую выручку для окупаемости своих инвестиций", - пояснил Сафарян.
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