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В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии
В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии
Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T03:13+0300
2025-05-03T03:13+0300
общество
здоровье
рф
белгородская область
валерий герасимов
владимир путин
александр хинштейн
всу
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно. "Двадцать четыре храма пострадали (разрушены полностью или частично). Практически в большинстве из них невозможно совершать богослужения", – рассказал Клинцов. Он добавил, что некоторые храмы повреждены не критично, но из-за того, что противник периодически минирует местность с дронов, людям не рекомендуется возвращаться в уцелевшие дома. "Священники, служившие в поврежденных храмах, временно несут свое служение в других храмах Курской митрополии", – рассказал Клинцов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в Суджанском районе, а также другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По рассказам очевидцев, ВСУ в августе 2024 года сразу после нападения на Горналь стали целенаправленно стрелять по Горнальскому монастырю из танка. Вечером 24 апреля ВСУ также атаковали с беспилотника храмовый комплекс Новый Иерусалим на Михеевской горе в селе Сухарево Белгородской области, и целенаправленно не давали пожарным и людям, которые им помогали, тушить огонь.
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общество , здоровье, рф, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, александр хинштейн, всу, вс рф
Общество , Здоровье, РФ, Белгородская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Хинштейн, ВСУ, ВС РФ
03:13 03.05.2025
 
В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии

Протоиерей Клинцов: 24 храма Курской митрополии полностью или частично разрушены

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно.
"Двадцать четыре храма пострадали (разрушены полностью или частично). Практически в большинстве из них невозможно совершать богослужения", – рассказал Клинцов.
Он добавил, что некоторые храмы повреждены не критично, но из-за того, что противник периодически минирует местность с дронов, людям не рекомендуется возвращаться в уцелевшие дома.
"Священники, служившие в поврежденных храмах, временно несут свое служение в других храмах Курской митрополии", – рассказал Клинцов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в Суджанском районе, а также другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По рассказам очевидцев, ВСУ в августе 2024 года сразу после нападения на Горналь стали целенаправленно стрелять по Горнальскому монастырю из танка. Вечером 24 апреля ВСУ также атаковали с беспилотника храмовый комплекс Новый Иерусалим на Михеевской горе в селе Сухарево Белгородской области, и целенаправленно не давали пожарным и людям, которые им помогали, тушить огонь.
 
ОбществоЗдоровьеРФБелгородская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр ХинштейнВСУВС РФ
 
 
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