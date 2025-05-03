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В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии

В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах епархии

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T03:13+0300

2025-05-03T03:13+0300

2025-05-03T03:13+0300

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно. "Двадцать четыре храма пострадали (разрушены полностью или частично). Практически в большинстве из них невозможно совершать богослужения", – рассказал Клинцов. Он добавил, что некоторые храмы повреждены не критично, но из-за того, что противник периодически минирует местность с дронов, людям не рекомендуется возвращаться в уцелевшие дома. "Священники, служившие в поврежденных храмах, временно несут свое служение в других храмах Курской митрополии", – рассказал Клинцов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в Суджанском районе, а также другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По рассказам очевидцев, ВСУ в августе 2024 года сразу после нападения на Горналь стали целенаправленно стрелять по Горнальскому монастырю из танка. Вечером 24 апреля ВСУ также атаковали с беспилотника храмовый комплекс Новый Иерусалим на Михеевской горе в селе Сухарево Белгородской области, и целенаправленно не давали пожарным и людям, которые им помогали, тушить огонь.

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общество , здоровье, рф, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, александр хинштейн, всу, вс рф