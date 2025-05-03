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В Словакии сообщили, что поездка премьера Фицо в Москву все еще в силе

В Словакии сообщили, что поездка премьера Фицо в Москву все еще в силе - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Словакии сообщили, что поездка премьера Фицо в Москву все еще в силе

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москву остается в силе, он в хорошей форме, сообщил депутат от его партии Ян Рихтер. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T17:20+0300

2025-05-03T17:20+0300

2025-05-03T17:20+0300

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москву остается в силе, он в хорошей форме, сообщил депутат от его партии Ян Рихтер. Ранее словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе. "К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву - ред.), поэтому, я полагаю, что он поедет", - сказал Рихтер в эфире телеканала JOJ 24. По словам депутата, на отмену каких-то запланированных ранее мероприятий могут повлиять и объективные причины. Он отметил, что у Фицо были ранее серьезные операции, но это не мешает ему выполнять свои обязанности в качестве главы словацкого правительства. "То, что он отменяет некоторые мероприятия, где сначала говорил, что будет, в этом случае не является подтверждением того, что он не способен выполнять свою работу. Когда я слышу коллег, то некоторые его чуть ли не хоронят, но это далеко не так", - заключил депутат.

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словакия, роберт фицо, россия, визит