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Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов - 03.05.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

В ряде случаев за сбор грибов может наступить уголовная ответственность. Когда это возможно, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T03:03+0300

2025-05-03T03:03+0300

2025-05-03T03:03+0300

грибы

общество

штраф

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. В ряде случаев за сбор грибов может наступить уголовная ответственность. Когда это возможно, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, любителя тихой охоты могут привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ, если он собрал грибы, которые относятся к категории особо ценных."Особо ценные грибы указаны в постановлении Правительства от 31 октября 2013 года N 978. Это гриб рядовка мацутакэ", - указала эксперт. Произрастает он на Кавказе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на Сахалине, достаточно редок и очень дорог."За сбор могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - рассказала Георгиева.К административной ответственности (статья 8.35 КоАП) могут привлечь, если гражданин собрал грибы, которые занесены в Красную книгу РФ или охраняются международными договорами РФ.В частности, в Красной книге РФ находятся решеточник красный, ежовик альпийский, грифола курчавая, мухомор шишкообразный, мокруха войлочная, шишкогриб хлопьеножковый и другие."За сбор краснокнижных грибов может быть назначен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом также могут конфисковать сами грибы и орудие, с помощью которого их собрали", - указала юрист.Во избежание штрафа перед походом в лес эксперт посоветовала ознакомиться с перечнем редких грибов и изучить их внешний вид.

https://1prime.ru/20220724/837588611.html

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грибы, общество , штраф