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Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана - 03.05.2025, ПРАЙМ
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
Индия вводит немедленный запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, который будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в распоряжении... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T10:09+0300
2025-05-03T10:09+0300
2025-05-03T10:09+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – ПРАЙМ. Индия вводит немедленный запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, который будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в распоряжении генерального директората внешней торговли Индии "Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики", - отмечается в уведомлении директората. Там отметили, что "любое исключение из этого запрета требует предварительного одобрения правительства Индии", а само распоряжение начинает действие "с немедленным вступлением в силу до дальнейших распоряжений". Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, заявил, что приостанавливает любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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индия, пакистан, мировая экономика
Экономика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, Мировая экономика
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана до дальнейшего уведомления
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – ПРАЙМ. Индия вводит немедленный запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, который будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в распоряжении генерального директората внешней торговли Индии
"Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики", - отмечается в уведомлении директората.
Там отметили, что "любое исключение из этого запрета требует предварительного одобрения правительства Индии", а само распоряжение начинает действие "с немедленным вступлением в силу до дальнейших распоряжений".
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, заявил, что приостанавливает любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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