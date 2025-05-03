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Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения

Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения - 03.05.2025, ПРАЙМ

Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения

Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений,... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T17:57+0300

2025-05-03T17:57+0300

2025-05-03T17:57+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В МИД отметили, что Лавров призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года. "Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - заключили в министерстве. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20250501/ukraina-857205742.html

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россия, индия, сергей лавров, мид, пакистан