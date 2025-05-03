Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения - 03.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250503/indiya-857246594.html
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения - 03.05.2025, ПРАЙМ
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения
Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений,... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T17:57+0300
2025-05-03T17:57+0300
политика
россия
индия
сергей лавров
мид
пакистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В МИД отметили, что Лавров призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года. "Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - заключили в министерстве. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://1prime.ru/20250501/ukraina-857205742.html
индия
пакистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, сергей лавров, мид, пакистан
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Сергей Лавров, МИД, ПАКИСТАН
17:57 03.05.2025
 
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения

Главы МИД России и Индии обсудили обострение индийско-пакистанских отношений

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В МИД отметили, что Лавров призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.
"Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - заключили в министерстве.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана
1 мая, 11:27
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯСергей ЛавровМИДПАКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала