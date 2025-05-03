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Европа разуверилась в F-35 и решила сделать свой истребитель, пишут СМИ
Европа разуверилась в F-35 и решила сделать свой истребитель, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
Европа разуверилась в F-35 и решила сделать свой истребитель, пишут СМИ
Европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T18:35+0300
2025-05-03T18:35+0300
2025-05-03T18:36+0300
вооружения
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. "Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35, вызванные колкой критикой НАТО со стороны президента Дональда Трампа, вызывают всё больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения в рамках попытки дистанцировать континент от прихотей Вашингтона... Теперь у европейских членов НАТО появился "больший стимул" вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами", - говорится в сообщении. Как заявил газете неназванный чиновник из Центральной Европы, европейские члены НАТО ожидают, что больше стран захотят участвовать в разработке истребителей следующего поколения. По мнению экс-главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в настоящее время в Европе будет определенно больше интереса к созданию истребителя шестого поколения, чем до переизбрания Трампа. "Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно", - заявил газете Ландсбергис. По данным издания, истребители шестого поколения могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Ранее кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны. Договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии. Сообщалось, что в новую структуру должны войти представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Планируется, что штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов.
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европа, сша, f-35 lightning ii
Вооружения, ЕВРОПА, США, F-35 Lightning II
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
"Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35, вызванные колкой критикой НАТО со стороны президента Дональда Трампа, вызывают всё больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения в рамках попытки дистанцировать континент от прихотей Вашингтона... Теперь у европейских членов НАТО появился "больший стимул" вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами", - говорится в сообщении.
Как заявил газете неназванный чиновник из Центральной Европы, европейские члены НАТО ожидают, что больше стран захотят участвовать в разработке истребителей следующего поколения. По мнению экс-главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в настоящее время в Европе будет определенно больше интереса к созданию истребителя шестого поколения, чем до переизбрания Трампа.
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"Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно", - заявил газете Ландсбергис.
По данным издания, истребители шестого поколения могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Ранее кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
Договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии. Сообщалось, что в новую структуру должны войти представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Планируется, что штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов.