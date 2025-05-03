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Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов - 03.05.2025, ПРАЙМ
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T23:25+0300
2025-05-03T23:25+0300
2025-05-03T23:27+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan. "В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan. По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе. Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.
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мобилизация, операция, газа
Политика, мобилизация, операция, Газа
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов
Kan: Израиль готовится к масштабной мобилизации для расширения операции в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan.
"В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan.
По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе.
Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля
Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.