Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов - 03.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250503/izrail-857251256.html
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов - 03.05.2025, ПРАЙМ
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T23:25+0300
2025-05-03T23:27+0300
политика
мобилизация
операция
газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan. "В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan. По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе. Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.
https://1prime.ru/20250424/ispaniya-856999070.html
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мобилизация, операция, газа
Политика, мобилизация, операция, Газа
23:25 03.05.2025 (обновлено: 23:27 03.05.2025)
 
Стало известно о подготовке Израиля к массовой мобилизации резервистов

Kan: Израиль готовится к масштабной мобилизации для расширения операции в Газе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan.
"В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan.
По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе.
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Испания расторгла контракт на покупку боеприпасов у Израиля
24 апреля, 15:30
Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.
 
ПолитикамобилизацияоперацияГаза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала