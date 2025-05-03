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Новая ЛЭП соединит Сирию с Турцией
Новая ЛЭП соединит Сирию с Турцией - 03.05.2025, ПРАЙМ
Новая ЛЭП соединит Сирию с Турцией
Новая ЛЭП мощностью в 400 МВт соединит Сирию с Турцией и позволит улучшить ситуацию с электроснабжением на севере арабской страны, заявил министр энергетики САР | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T00:21+0300
2025-05-03T00:21+0300
2025-05-03T00:21+0300
энергетика
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сирия
алеппо
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СТАМБУЛ, 3 мая - ПРАЙМ. Новая ЛЭП мощностью в 400 МВт соединит Сирию с Турцией и позволит улучшить ситуацию с электроснабжением на севере арабской страны, заявил министр энергетики САР Мухаммад аль-Башир.
Аль-Башир принял в пятницу участие в Стамбульском саммите по природным ресурсам.
"Сейчас мы работаем над увеличением объемов поставляемого электричества за счет новой линии мощностью в 400 МВт из Турцию в Сирию, а также за счет газопровода из Килиса в Турции в Алеппо", - заявил министр газете Takvim.
Турция работает над строительством газопровода в сирийский город-миллионник Алеппо, заявил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По словам министра, одному только Алеппо необходимо порядка 2 тысяч МВт электроэнергии, но необходимо восстановить инфраструктуру, в том числе ЛЭП, на это уйдет как минимум шесть месяцев. Министр не исключил, что однажды газопровод заработает в обратном направлении и уже сирийский газ будет поступать в Турцию.
Также в начале года появлялись сообщения о планах направить в Сирию плавучие электростанции турецких компаний.
Турецкие специалисты в начале января завершили оценку сирийской энергетической инфраструктуры, она находится в упадке, для решения проблем потребуются немалые инвестиции, сообщал ранее Байрактар. По его словам, Анкара снабжает электричеством сирийские города Идлиб и Африн, но может обеспечивать энергией ряд городов южнее, также не исключены поставки топлива для дизельных генераторов.
Из-за разрушенной в ходе конфликта в Сирии инфраструктуры и введенных Западом санкций электроэнергия в республике в дефиците, повсюду используются дизельные генераторы из-за постоянных отключений электричества.
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мировая экономика, турция, сирия, алеппо
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, Алеппо
Новая ЛЭП соединит Сирию с Турцией
Глава Минэнерго Сирии Аль-Башир: новая ЛЭП соединит Сирию с Турцией
СТАМБУЛ, 3 мая - ПРАЙМ. Новая ЛЭП мощностью в 400 МВт соединит Сирию с Турцией и позволит улучшить ситуацию с электроснабжением на севере арабской страны, заявил министр энергетики САР Мухаммад аль-Башир.
Аль-Башир принял в пятницу участие в Стамбульском саммите по природным ресурсам.
"Сейчас мы работаем над увеличением объемов поставляемого электричества за счет новой линии мощностью в 400 МВт из Турцию в Сирию, а также за счет газопровода из Килиса в Турции в Алеппо", - заявил министр газете Takvim.
Турция работает над строительством газопровода в сирийский город-миллионник Алеппо, заявил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По словам министра, одному только Алеппо необходимо порядка 2 тысяч МВт электроэнергии, но необходимо восстановить инфраструктуру, в том числе ЛЭП, на это уйдет как минимум шесть месяцев. Министр не исключил, что однажды газопровод заработает в обратном направлении и уже сирийский газ будет поступать в Турцию.
Также в начале года появлялись сообщения о планах направить в Сирию плавучие электростанции турецких компаний.
Турецкие специалисты в начале января завершили оценку сирийской энергетической инфраструктуры, она находится в упадке, для решения проблем потребуются немалые инвестиции, сообщал ранее Байрактар. По его словам, Анкара снабжает электричеством сирийские города Идлиб и Африн, но может обеспечивать энергией ряд городов южнее, также не исключены поставки топлива для дизельных генераторов.
Из-за разрушенной в ходе конфликта в Сирии инфраструктуры и введенных Западом санкций электроэнергия в республике в дефиците, повсюду используются дизельные генераторы из-за постоянных отключений электричества.