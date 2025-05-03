https://1prime.ru/20250503/mask-857250063.html
Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска
Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска - 03.05.2025, ПРАЙМ
Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:40+0300
2025-05-03T21:40+0300
2025-05-03T21:40+0300
политика
кирилл дмитриев
илон маск
кампания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3fddf51f79c17548b577f9d49184c80b.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией по дезинформации, направленной против американского предпринимателя Илона Маска. Дмитриев прокомментировал публикацию Маска в соцсети X. Миллиардер написал "бардак", реагируя на сообщение пользователя о том, что дело высланного из США в Сальвадор нелегала в 96% случаев освещается в СМИ в положительном ключе, в то время как самого Маска в 96% случаев освещают в негативном ключе. "Один был нелегалом и членом банды, а другой разоблачает воровство правительства. Это о многом говорит", - говорится в публикации пользователя, на которую отреагировал предприниматель. "Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером (использования - ред.) ложных установок и запугивания всех, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто за этим стоит?" - написал Дмитриев в соцсети X. Верховный суд США ранее потребовал от правительства "способствовать" возвращению из Сальвадора подозреваемого в преступлениях Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ.
https://1prime.ru/20250502/mask-857226467.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4bd109cc586a62650d33f86e6c471cca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, илон маск, кампания
Политика, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, кампания
Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска
Дмитриев задался вопросом, кто стоит за информационной кампанией против Маска
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией по дезинформации, направленной против американского предпринимателя Илона Маска.
Дмитриев прокомментировал публикацию Маска в соцсети X. Миллиардер написал "бардак", реагируя на сообщение пользователя о том, что дело высланного из США в Сальвадор нелегала в 96% случаев освещается в СМИ в положительном ключе, в то время как самого Маска в 96% случаев освещают в негативном ключе. "Один был нелегалом и членом банды, а другой разоблачает воровство правительства. Это о многом говорит", - говорится в публикации пользователя, на которую отреагировал предприниматель.
"Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером (использования - ред.) ложных установок и запугивания всех, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто за этим стоит?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Маск рассказал, куда американские госслужащие тратили бюджетные деньги
Верховный суд США ранее потребовал от правительства "способствовать" возвращению из Сальвадора подозреваемого в преступлениях Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ.