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Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска

Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска - 03.05.2025, ПРАЙМ

Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T21:40+0300

2025-05-03T21:40+0300

2025-05-03T21:40+0300

политика

кирилл дмитриев

илон маск

кампания

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией по дезинформации, направленной против американского предпринимателя Илона Маска. Дмитриев прокомментировал публикацию Маска в соцсети X. Миллиардер написал "бардак", реагируя на сообщение пользователя о том, что дело высланного из США в Сальвадор нелегала в 96% случаев освещается в СМИ в положительном ключе, в то время как самого Маска в 96% случаев освещают в негативном ключе. "Один был нелегалом и членом банды, а другой разоблачает воровство правительства. Это о многом говорит", - говорится в публикации пользователя, на которую отреагировал предприниматель. "Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером (использования - ред.) ложных установок и запугивания всех, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто за этим стоит?" - написал Дмитриев в соцсети X. Верховный суд США ранее потребовал от правительства "способствовать" возвращению из Сальвадора подозреваемого в преступлениях Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Как сообщали американские СМИ, Гарсиа якобы выслали из США с техническими ошибками. В 2019 году в сводках правоохранительных структур мужчина фигурировал как принадлежащий к банде, к такому выводу пришли якобы из-за предметов его гардероба, в страну он проник незаконно, но позже легализовался, сообщали СМИ.

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кирилл дмитриев, илон маск, кампания