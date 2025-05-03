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"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне - 03.05.2025, ПРАЙМ
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"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне
"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "пафосной чушью" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T11:30+0300
2025-05-03T11:40+0300
политика
россия
дмитрий медведев
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "пафосной чушью" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли основной вклад в победу во Второй Мировой войне.Ранее американский лидер объявил 8 мая Днем победы, утверждая, что вклад США в победу во Второй Мировой войне значительно превышает вклад других стран, и что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны.На своей странице во "ВКонтакте" Медведев отреагировал на это заявление. Хотя идею праздника в США он поддержал, оставшаяся часть заявлений Трампа вызвала вопросы."Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Кроме того, Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, кто более четырех лет сражался с врагом и кто освобождал "неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - подытожил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, США, Дональд Трамп
11:30 03.05.2025 (обновлено: 11:40 03.05.2025)
 
"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне

Медведев: Трамп заблуждается, заявляя, что США внесли главный вклад в Победу

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "пафосной чушью" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли основной вклад в победу во Второй Мировой войне.
Ранее американский лидер объявил 8 мая Днем победы, утверждая, что вклад США в победу во Второй Мировой войне значительно превышает вклад других стран, и что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны.
На своей странице во "ВКонтакте" Медведев отреагировал на это заявление. Хотя идею праздника в США он поддержал, оставшаяся часть заявлений Трампа вызвала вопросы.
"Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Кроме того, Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, кто более четырех лет сражался с врагом и кто освобождал "неблагодарную Европу".
"Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - подытожил Медведев.
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