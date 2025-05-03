https://1prime.ru/20250503/medvedev-857240111.html

"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне

"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Пафосная чушь". Медведев раскритиковал слова Трампа о Второй Мировой войне

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "пафосной чушью" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T11:30+0300

2025-05-03T11:30+0300

2025-05-03T11:40+0300

политика

россия

дмитрий медведев

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "пафосной чушью" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли основной вклад в победу во Второй Мировой войне.Ранее американский лидер объявил 8 мая Днем победы, утверждая, что вклад США в победу во Второй Мировой войне значительно превышает вклад других стран, и что США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны.На своей странице во "ВКонтакте" Медведев отреагировал на это заявление. Хотя идею праздника в США он поддержал, оставшаяся часть заявлений Трампа вызвала вопросы."Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Кроме того, Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, кто более четырех лет сражался с врагом и кто освобождал "неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - подытожил Медведев.

https://1prime.ru/20250502/svo-857235916.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, сша, дональд трамп