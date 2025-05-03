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Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ
Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пропустить саммит альянса в Гааге в июне, если европейские... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T18:29+0300
2025-05-03T18:29+0300
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политика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пропустить саммит альянса в Гааге в июне, если европейские союзники не увеличат расходы на оборону, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на поступающие из штаб-квартиры альянса в Брюсселе отчеты. В документах якобы упоминаются постоянные требования Уитакера к европейским странам увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, отмечает Spiegel. "Сначала немцы думали, что американцы не совсем всерьез говорили о 5%, что это просто переговорная тактика, а теперь они верят Уитакеру на слово: даже тогда, когда он грозит тем, что Трамп будет отсутствовать на саммите в июне, если другие страны НАТО к тому времени не начнут двигаться по вопросу денег", - говорится в статье издания. Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
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Политика, ЕВРОПА, НАТО, саммит, Дональд Трамп
Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ
Spiegel: постпред США при НАТО пригрозил ЕС, что Трамп пропустит саммит альянса
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пропустить саммит альянса в Гааге в июне, если европейские союзники не увеличат расходы на оборону, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на поступающие из штаб-квартиры альянса в Брюсселе отчеты.
В документах якобы упоминаются постоянные требования Уитакера к европейским странам увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, отмечает Spiegel.
"Сначала немцы думали, что американцы не совсем всерьез говорили о 5%, что это просто переговорная тактика, а теперь они верят Уитакеру на слово: даже тогда, когда он грозит тем, что Трамп будет отсутствовать на саммите в июне, если другие страны НАТО к тому времени не начнут двигаться по вопросу денег", - говорится в статье издания.
Возможен распад. Трамп и Украина подрывают единство НАТО
Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.