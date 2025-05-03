https://1prime.ru/20250503/nato-857247198.html

Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ

Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ

Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пропустить саммит альянса в Гааге в июне, если европейские... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T18:29+0300

2025-05-03T18:29+0300

2025-05-03T18:32+0300

политика

европа

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саммит

дональд трамп

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пропустить саммит альянса в Гааге в июне, если европейские союзники не увеличат расходы на оборону, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на поступающие из штаб-квартиры альянса в Брюсселе отчеты. В документах якобы упоминаются постоянные требования Уитакера к европейским странам увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, отмечает Spiegel. "Сначала немцы думали, что американцы не совсем всерьез говорили о 5%, что это просто переговорная тактика, а теперь они верят Уитакеру на слово: даже тогда, когда он грозит тем, что Трамп будет отсутствовать на саммите в июне, если другие страны НАТО к тому времени не начнут двигаться по вопросу денег", - говорится в статье издания. Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.

https://1prime.ru/20250429/nato-857139228.html

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европа, нато, саммит, дональд трамп