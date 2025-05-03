https://1prime.ru/20250503/nato-857249788.html

В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США

В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США

Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T21:24+0300

2025-05-03T21:24+0300

2025-05-03T22:24+0300

политика

германия

нато

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель партии Ян ван Акен в интервью газете Zeit. "Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, а (хотели его – ред.) заменить системой кооперативной безопасности. То есть чем-то вроде ОЭСР 2.0. (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.). Мирный и оборонительный союз вместе с Россией и США. Но, конечно, если мы будем строить ее (систему - ред.) заново, то, безусловно, потребуется еще десять лет на меры укрепления доверия. НАТО просуществовал бы еще столько, но у него больше нет будущего", - сказал политик. Он также призвал привлечь Китай в качестве посредника к процессу урегулирования украинского кризиса. "(Вероятному будущему канцлеру ФРГ - ред.) Фридриху Мерцу следовало бы сразу после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для мирных переговоров (по украинскому вопросу - ред.)", - отметил ван Акен.

https://1prime.ru/20250503/nato-857247198.html

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, нато, россия, сша