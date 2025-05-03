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В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США
Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:24+0300
2025-05-03T22:24+0300
политика
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель партии Ян ван Акен в интервью газете Zeit. "Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, а (хотели его – ред.) заменить системой кооперативной безопасности. То есть чем-то вроде ОЭСР 2.0. (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.). Мирный и оборонительный союз вместе с Россией и США. Но, конечно, если мы будем строить ее (систему - ред.) заново, то, безусловно, потребуется еще десять лет на меры укрепления доверия. НАТО просуществовал бы еще столько, но у него больше нет будущего", - сказал политик. Он также призвал привлечь Китай в качестве посредника к процессу урегулирования украинского кризиса. "(Вероятному будущему канцлеру ФРГ - ред.) Фридриху Мерцу следовало бы сразу после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для мирных переговоров (по украинскому вопросу - ред.)", - отметил ван Акен.
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германия, нато, россия, сша
Политика, ГЕРМАНИЯ, НАТО, РОССИЯ, США
21:24 03.05.2025 (обновлено: 22:24 03.05.2025)
 
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США

Лидер Левой партии ФРГ: НАТО следует заменить системой с участием России и США

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель партии Ян ван Акен в интервью газете Zeit.
"Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, а (хотели его – ред.) заменить системой кооперативной безопасности. То есть чем-то вроде ОЭСР 2.0. (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.). Мирный и оборонительный союз вместе с Россией и США. Но, конечно, если мы будем строить ее (систему - ред.) заново, то, безусловно, потребуется еще десять лет на меры укрепления доверия. НАТО просуществовал бы еще столько, но у него больше нет будущего", - сказал политик.
Он также призвал привлечь Китай в качестве посредника к процессу урегулирования украинского кризиса.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
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18:29
"(Вероятному будущему канцлеру ФРГ - ред.) Фридриху Мерцу следовало бы сразу после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для мирных переговоров (по украинскому вопросу - ред.)", - отметил ван Акен.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯНАТОРОССИЯСША
 
 
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