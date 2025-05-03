https://1prime.ru/20250503/nato-857249788.html
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США
Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:24+0300
2025-05-03T21:24+0300
2025-05-03T22:24+0300
политика
германия
нато
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель партии Ян ван Акен в интервью газете Zeit. "Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, а (хотели его – ред.) заменить системой кооперативной безопасности. То есть чем-то вроде ОЭСР 2.0. (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.). Мирный и оборонительный союз вместе с Россией и США. Но, конечно, если мы будем строить ее (систему - ред.) заново, то, безусловно, потребуется еще десять лет на меры укрепления доверия. НАТО просуществовал бы еще столько, но у него больше нет будущего", - сказал политик. Он также призвал привлечь Китай в качестве посредника к процессу урегулирования украинского кризиса. "(Вероятному будущему канцлеру ФРГ - ред.) Фридриху Мерцу следовало бы сразу после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для мирных переговоров (по украинскому вопросу - ред.)", - отметил ван Акен.
https://1prime.ru/20250503/nato-857247198.html
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, нато, россия, сша
Политика, ГЕРМАНИЯ, НАТО, РОССИЯ, США
В Германии призвали заменить НАТО системой с участием России и США
Лидер Левой партии ФРГ: НАТО следует заменить системой с участием России и США
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Немецкая Левая партия выступает за замену альянса НАТО, "не имеющего будущего", новой системой безопасности с участием России и США, заявил сопредседатель партии Ян ван Акен в интервью газете Zeit.
"Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, а (хотели его – ред.) заменить системой кооперативной безопасности. То есть чем-то вроде ОЭСР 2.0. (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.). Мирный и оборонительный союз вместе с Россией и США. Но, конечно, если мы будем строить ее (систему - ред.) заново, то, безусловно, потребуется еще десять лет на меры укрепления доверия. НАТО просуществовал бы еще столько, но у него больше нет будущего", - сказал политик.
Он также призвал привлечь Китай в качестве посредника к процессу урегулирования украинского кризиса.
Европейцев припугнули, что Трамп не приедет на саммит НАТО, пишут СМИ
"(Вероятному будущему канцлеру ФРГ - ред.) Фридриху Мерцу следовало бы сразу после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для мирных переговоров (по украинскому вопросу - ред.)", - отметил ван Акен.