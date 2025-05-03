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Власти Молдавии подводят детей к идее оправдания нацизма, заявила депутат

Власти Молдавии подводят детей к идее оправдания нацизма, заявила депутат - 03.05.2025, ПРАЙМ

Власти Молдавии подводят детей к идее оправдания нацизма, заявила депутат

Молдавские власти пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, через школьные учебники подводя детей к идее оправдания нацизма, заявила депутат... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T18:50+0300

2025-05-03T18:50+0300

2025-05-03T18:50+0300

политика

молдавия

дети

нацизм

оправдание

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КИШИНЕВ, 3 мая - ПРАЙМ. Молдавские власти пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, через школьные учебники подводя детей к идее оправдания нацизма, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. При этом министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. "Я вижу, как действующий режим пытается переписать историю. В учебниках победу в Сталинградской битве называют катастрофой, а освобождение Молдовы именуют оккупацией. Всеми силами стараются подвести детей к идее оправдания нацизма. Но этот подлый прием не пройдет", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что у детей есть родители, бабушки и дедушки, которые донесут до них историю достоверно. "Мы помним правду о Великой Отечественной войне, о её героях и преступниках, и будем передавать это новым поколениям. Памяти предков и воинов-освободителей - будем достойны", - подчеркнула она. Ранее РИА Новости выяснило, что авторы нового учебника по истории для старшеклассников в Молдавии посвятили целый раздел участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Адольфа Гитлера. Изучив данный раздел, корреспондент агентства обратил внимание, что молдавским старшеклассникам предлагается в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать "жертвы румынской армии в этой войне". С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события военных лет. В частности, авторы учебника утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа". Тот факт, что воевавшие за фашистов румынские войска оказались на территории Молдавии в качестве оккупантов, попросту игнорируется, согласно тексту учебника, "румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины". А освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков советской армией обозначено в виде "серьезной проблемы", с которой столкнулось руководство Румынии. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос об опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным открываются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

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молдавия, дети, нацизм, оправдание