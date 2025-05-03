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"Союз Украины с РФ и Белоруссией". В Раде выдвинули интересное предложение

"Союз Украины с РФ и Белоруссией". В Раде выдвинули интересное предложение - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Союз Украины с РФ и Белоруссией". В Раде выдвинули интересное предложение

Украине следует вступить в союзное государство с Российской Федерацией и Белоруссией. С таким неожиданным призывом к украинским властям выступил в своем... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T15:11+0300

2025-05-03T15:11+0300

2025-05-03T15:13+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Украине следует вступить в союзное государство с Российской Федерацией и Белоруссией. С таким неожиданным призывом к украинским властям выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этой экстравагантной инициативе рассказывается в публикации издания Tencent.Как сообщается, 26 апреля нардеп Артем Дмитрук обратился через свой Telegram-канал к украинским властям с призывом создать союзное государство с Российской Федерацией и Белоруссией. Напомнив о глубоких исторических, культурных, а в недавнем прошлом и экономических связях указанных стран, принадлежащих одному восточнославянскому этносу, Дмитрук подчеркнул, что предлагаемая им форма интеграции, безусловно, обеспечит региональную безопасность и стабильность.По мнению авторов статьи, экстравагантный, по меркам сегодняшнего дня, призыв нардепа "вносит новые переменные в зашедшую в тупик геополитическую игру". При этом отмечается, что рассматриваемое предложение - не "изолированное явление", а инициатива, имеющая исторические предпосылки и, собственно, актуальность.Несколько упрощенно и даже грубовато в статье объясняется, что Украина - мощная аграрная держава с "богатым промышленным наследием", Россия - лидирующая энергетическая держава, у Белоруссии существуют преимущества в сфере обрабатывающей промышленности, а следователь, если они объединят свои усилия, ресурсы и рынки, то преуспеют в развитии конкурентоспособной экономической системы и в итоге получат кучу преимуществ.Не забыли авторы и про безопасность. Дескать, страны сформируют трехстороннюю систему коллективной обороны, что в том числе не позволит Украине стать жертвой хищнических западных стратегий, сохранит региональный мир и стабильность.При этом отмечается, что экономика Украины, как бы ей не помогал Запад, на сегодняшний день, по сути, развалена, и эту ситуацию невероятно сложно "изменить кардинально". Тогда как российской-белорусский союз альянс, постоянно укрепляясь, хорошими темпами продвигается как в оборонной, так и в экономической сферах, показывая Киеву, "как можно выйти из тупика"."Предложение Дмитрука демонстрирует наличие на Украине внутриполитических сил, которые не следуют слепо прозападному курсу, а ищут пути преодоления трудностей посредством региональной интеграции", - говорится в материале.А в заключение в статье перечисляются проблемы, которые необходимо преодолеть на пути построения альянса. Всего три пункта: идеологический раскол между прозападной и пророссийской частью украинского общества, территориальные разногласия между Киевом и Москвой, а также непременное, на взгляд авторов, противодействие интеграции трех стран со стороны Запада.

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россия, белоруссия, украина, союз, мнение