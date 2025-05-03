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Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин
Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин - 03.05.2025, ПРАЙМ
Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин
Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T01:39+0300
2025-05-03T01:39+0300
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ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. "Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки (на потребителей - ред.). Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в письме компаний к президенту. Обувщики отметили, что существенное повышение цен на их продукцию, вызванное пошлинами, лишит американских потребителей возможности приобретать доступную обувь. "Мы с уважением просим исключить обувь из любого режима ответных пошлин", – говорится в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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бизнес, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, adidas, nike, crocs
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Adidas, Nike, Crocs
01:39 03.05.2025
 
Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

Adidas, Nike, Vance и Crocs призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

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ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин.
"Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки (на потребителей - ред.). Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в письме компаний к президенту.
Обувщики отметили, что существенное повышение цен на их продукцию, вызванное пошлинами, лишит американских потребителей возможности приобретать доступную обувь.
"Мы с уважением просим исключить обувь из любого режима ответных пошлин", – говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампAdidasNikeCrocs
 
 
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