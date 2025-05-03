https://1prime.ru/20250503/obuvschiki-857237347.html

Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин - 03.05.2025, ПРАЙМ

Обувщики США призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T01:39+0300

2025-05-03T01:39+0300

2025-05-03T01:39+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

adidas

nike

crocs

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857237347.jpg?1746225597

ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. "Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки (на потребителей - ред.). Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в письме компаний к президенту. Обувщики отметили, что существенное повышение цен на их продукцию, вызванное пошлинами, лишит американских потребителей возможности приобретать доступную обувь. "Мы с уважением просим исключить обувь из любого режима ответных пошлин", – говорится в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, adidas, nike, crocs