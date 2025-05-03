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"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда
"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда
Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут начаться в ближайшее время. Такой прогноз в своем YouTube-канале сделал директор... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T16:46+0300
2025-05-03T16:46+0300
2025-05-03T16:46+0300
политика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут начаться в ближайшее время. Такой прогноз в своем YouTube-канале сделал директор Украинского института политики Руслан Бортник.Самое главное достижение уходящей недели, на его взгляд, заключается в том, что Соединенные Штаты и Российская Федерация "расчистили дорогу к прямым переговорам между Путиным и Трампом". Поясняя, Бортник отметил, что для переговоров между РФ и США на высшем уровне было необходимо выполнить два ключевых условия - "изгнание украинских войск из Курской области и подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США". И поскольку два этих вопроса были решены, "дорога к прямым переговорам, встречи между Путиным и Трампом открыта", считает политолог, ведь на сегодняшний день "все карты уже практически лежат на столе, все позиции понятны".
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владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, мнение
"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда
Бортник: переговоры Путина и Трампа могут состояться в ближайшем будущем
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут начаться в ближайшее время. Такой прогноз в своем YouTube-канале сделал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Самое главное достижение уходящей недели, на его взгляд, заключается в том, что Соединенные Штаты и Российская Федерация "расчистили дорогу к прямым переговорам между Путиным и Трампом".
Поясняя, Бортник отметил, что для переговоров между РФ и США на высшем уровне было необходимо выполнить два ключевых условия - "изгнание украинских войск из Курской области и подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США".
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам
И поскольку два этих вопроса были решены, "дорога к прямым переговорам, встречи между Путиным и Трампом открыта", считает политолог, ведь на сегодняшний день "все карты уже практически лежат на столе, все позиции понятны".