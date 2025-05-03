https://1prime.ru/20250503/peregovory-857245658.html

"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда

"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Расчищен путь к прямым переговорам Путина и Трампа". В Киеве ждут чуда

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут начаться в ближайшее время. Такой прогноз в своем YouTube-канале сделал директор... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T16:46+0300

2025-05-03T16:46+0300

2025-05-03T16:46+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

переговоры

мнение

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут начаться в ближайшее время. Такой прогноз в своем YouTube-канале сделал директор Украинского института политики Руслан Бортник.Самое главное достижение уходящей недели, на его взгляд, заключается в том, что Соединенные Штаты и Российская Федерация "расчистили дорогу к прямым переговорам между Путиным и Трампом". Поясняя, Бортник отметил, что для переговоров между РФ и США на высшем уровне было необходимо выполнить два ключевых условия - "изгнание украинских войск из Курской области и подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США". И поскольку два этих вопроса были решены, "дорога к прямым переговорам, встречи между Путиным и Трампом открыта", считает политолог, ведь на сегодняшний день "все карты уже практически лежат на столе, все позиции понятны".

https://1prime.ru/20250428/peregovory-857078370.html

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владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение