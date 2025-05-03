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В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники
В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники
Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T14:57+0300
2025-05-03T14:57+0300
2025-05-03T15:02+0300
украина
перемирие
владимир путин
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владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам.Песков также заявил, что Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни."Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сообщил Песков журналистам.Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, на данный момент выходки Зеленского демонстрируют, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм."Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее, пасхальное, перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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украина, перемирие, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
УКРАИНА, перемирие, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Политика
В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники
Песков: предложенным перемирием Россия хотела проверить готовность Киева к миру
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам.
Песков также заявил, что Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.
"Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сообщил Песков журналистам.
Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, на данный момент выходки Зеленского демонстрируют, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм.
"Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее, пасхальное, перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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