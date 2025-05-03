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В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники

В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники

Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T14:57+0300

2025-05-03T14:57+0300

2025-05-03T15:02+0300

украина

перемирие

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам.Песков также заявил, что Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни."Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сообщил Песков журналистам.Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, на данный момент выходки Зеленского демонстрируют, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм."Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее, пасхальное, перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857240935.html

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украина, перемирие, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский