Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании - 03.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250503/peskov-857243393.html
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании
Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T15:09+0300
2025-05-03T15:09+0300
политика
россия
дмитрий песков
великобритания
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.Помимо этого, пресс-секретарь прокомментировал и приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы, назвав подобные действия кощунством и неуважением к британцам, отдавшим свои жизни в период Второй Мировой войны.В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией."Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - заявил Песков.
https://1prime.ru/20250503/peskov-857243191.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, великобритания, украина, всу
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ
15:09 03.05.2025
 
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании

Песков: Лондон не может быть посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.
Помимо этого, пресс-секретарь прокомментировал и приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы, назвав подобные действия кощунством и неуважением к британцам, отдавшим свои жизни в период Второй Мировой войны.
В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
"Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - заявил Песков.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
В Кремле ожидают от Киева действий по деэскалации ситуации в праздники
14:57
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала