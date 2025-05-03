https://1prime.ru/20250503/peskov-857243393.html
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании
Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T15:09+0300
2025-05-03T15:09+0300
2025-05-03T15:09+0300
политика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.Помимо этого, пресс-секретарь прокомментировал и приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы, назвав подобные действия кощунством и неуважением к британцам, отдавшим свои жизни в период Второй Мировой войны.В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией."Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - заявил Песков.
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ
В Кремле оценили роль Лондона в украинском урегулировании
Песков: Лондон не может быть посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.
Помимо этого, пресс-секретарь прокомментировал и приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы, назвав подобные действия кощунством и неуважением к британцам, отдавшим свои жизни в период Второй Мировой войны.
В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
"Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - заявил Песков.
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