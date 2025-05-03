https://1prime.ru/20250503/podmoskove-857238021.html

В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение

В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение

Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T07:44+0300

2025-05-03T07:44+0300

2025-05-03T08:21+0300

энергетика

россия

московская область

подмосковье

москва

андрей воробьев

россети

мособлэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В пятницу губернатор сообщал, что "Россети" направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций - от "Мособлэнерго". Также отмечалось, что электроэнергия уже восстановлена в Талдоме, а также в восьми населенных пунктах Сергиево-Посада. "Работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, затронутых авариями, продолжалась всю ночь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки. Ранее Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения.

https://1prime.ru/20250430/ispaniya-857185191.html

московская область

подмосковье

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская область, подмосковье, москва, андрей воробьев, россети, мособлэнерго