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В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение
В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение
Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T07:44+0300
2025-05-03T07:44+0300
2025-05-03T08:21+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В пятницу губернатор сообщал, что "Россети" направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций - от "Мособлэнерго". Также отмечалось, что электроэнергия уже восстановлена в Талдоме, а также в восьми населенных пунктах Сергиево-Посада. "Работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, затронутых авариями, продолжалась всю ночь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки. Ранее Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения.
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россия, московская область, подмосковье, москва, андрей воробьев, россети, мособлэнерго
Энергетика, РОССИЯ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, Андрей Воробьев, Россети, Мособлэнерго
В Подмосковье всю ночь восстанавливали электроснабжение
Воробьев: работа по восстановлению электроснабжения в Подмосковье продолжалась всю ночь
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу губернатор сообщал, что "Россети" направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций - от "Мособлэнерго". Также отмечалось, что электроэнергия уже восстановлена в Талдоме, а также в восьми населенных пунктах Сергиево-Посада.
"Работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, затронутых авариями, продолжалась всю ночь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки.
Ранее Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения.
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