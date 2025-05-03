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США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский
США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский - 03.05.2025, ПРАЙМ
США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский
Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T09:15+0300
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ООН, 3 мая – ПРАЙМ. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых. "Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
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Экономика, РОССИЯ, США, ООН, Дмитрий Полянский, санкции против РФ
США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский
Полянский: США отложили идею введения антироссийских санкций в "долгий ящик"
ООН, 3 мая – ПРАЙМ. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Ранее в госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых.
"Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт