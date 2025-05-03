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США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский - 03.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский
США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский - 03.05.2025, ПРАЙМ
США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский
Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T09:15+0300
2025-05-03T09:15+0300
экономика
россия
сша
оон
дмитрий полянский
санкции против рф
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ООН, 3 мая – ПРАЙМ. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых. "Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
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россия, сша, оон, дмитрий полянский, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, США, ООН, Дмитрий Полянский, санкции против РФ
09:15 03.05.2025
 
США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский

Полянский: США отложили идею введения антироссийских санкций в "долгий ящик"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ООН, 3 мая – ПРАЙМ. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Ранее в госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых.
"Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт
08:16
 
ЭкономикаРОССИЯСШАООНДмитрий Полянскийсанкции против РФ
 
 
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