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США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский

США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский - 03.05.2025, ПРАЙМ

США отложили идею введения антироссийских санкций, заявил Полянский

Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T09:15+0300

2025-05-03T09:15+0300

2025-05-03T09:15+0300

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санкции против рф

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ООН, 3 мая – ПРАЙМ. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых. "Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.

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россия, сша, оон, дмитрий полянский, санкции против рф