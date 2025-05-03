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Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт

Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт - 03.05.2025, ПРАЙМ

Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт

Отсутствие пошлин США на российский экспорт – напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T08:16+0300

2025-05-03T08:16+0300

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ООН, 3 мая – ПРАЙМ. Отсутствие пошлин США на российский экспорт – напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций... Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", – сказал Полянский. Как отмечал директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, потому что в настоящее время Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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россия, сша, дональд трамп, оон, санкции против рф, пошлины