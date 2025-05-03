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В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие
В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие - 03.05.2025, ПРАЙМ
В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие
Повышенные импортные пошлины на автокомплектующие, которые теперь облагаются сбором в размере 25% вслед за введенными ранее пошлинами на сами автомобили,... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T17:37+0300
2025-05-03T17:37+0300
экономика
бизнес
сша
дональд трамп
пошлины
автозапчасти
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Повышенные импортные пошлины на автокомплектующие, которые теперь облагаются сбором в размере 25% вслед за введенными ранее пошлинами на сами автомобили, вступили в силу с субботы в США. Решение ввести сбор на уровне 25% на импортируемые автокомпоненты ранее принял американский президент Дональд Трамп в рамках проводимой им политики по увеличению внутреннего производства, а также пересмотра торговых отношений с партнерами США. "Пошлины на автомобильные части начнут действовать с 12.01 по восточному времени (07.01 мск - ред.) 3 мая", - говорилось в подписанном указе главы государства. Новый сбор вступил в силу спустя ровно месяц после того, как 3 апреля в США начали взиматься пошлины на импорт самих автомобилей, при этом американская администрация предоставила импортерам временную возможность частично компенсировать данные издержки. Во вторник Трамп подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
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бизнес, сша, дональд трамп, пошлины, автозапчасти
Экономика, Бизнес, США, Дональд Трамп, пошлины, автозапчасти
17:37 03.05.2025
 
В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие

В США ввели повышенные импортные пошлины в размере 25% на автокомплектующие

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Повышенные импортные пошлины на автокомплектующие, которые теперь облагаются сбором в размере 25% вслед за введенными ранее пошлинами на сами автомобили, вступили в силу с субботы в США.
Решение ввести сбор на уровне 25% на импортируемые автокомпоненты ранее принял американский президент Дональд Трамп в рамках проводимой им политики по увеличению внутреннего производства, а также пересмотра торговых отношений с партнерами США.
"Пошлины на автомобильные части начнут действовать с 12.01 по восточному времени (07.01 мск - ред.) 3 мая", - говорилось в подписанном указе главы государства.
Новый сбор вступил в силу спустя ровно месяц после того, как 3 апреля в США начали взиматься пошлины на импорт самих автомобилей, при этом американская администрация предоставила импортерам временную возможность частично компенсировать данные издержки.
Во вторник Трамп подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Эксперт оценил влияние американских пошлин на производство алмазов
12:15
 
ЭкономикаБизнесСШАДональд Трамппошлиныавтозапчасти
 
 
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