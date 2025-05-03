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Миллиардер Баффетт высказался о введенных Трампом пошлинах

Миллиардер Баффетт высказался о введенных Трампом пошлинах - 03.05.2025, ПРАЙМ

Миллиардер Баффетт высказался о введенных Трампом пошлинах

Один из богатейших людей планеты, американский предприниматель Уоррен Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T21:28+0300

2025-05-03T21:28+0300

2025-05-03T22:11+0300

экономика

уоррен баффетт

пошлины

дональд трамп

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Один из богатейших людей планеты, американский предприниматель Уоррен Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в отношении товаров из многих стран мира, назвав это большой ошибкой, сообщает телеканал CNBC. По данным телеканала, такое мнение финансист выразил на встрече с инвесторами компании Berkshire Hathaway, генеральным директором которой он является. "Уоррен Баффет в субботу раскритиковал жесткую торговую политику президента Дональда Трампа, не называя его имени напрямую, заявив, что вводить карательные пошлины на остальной мир - большая ошибка", - отмечает телеканал, ссылаясь на его заявление. Согласно телеканалу, в ходе своего выступления бизнесмен снова назвал пошлины "актом войны". Отмечается, что Баффетт также объяснил, что меры протекционизма могут иметь негативные последствия для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. "Торговля не должна быть оружием. ... В США... мы должны стремиться к торговле с остальной частью мира... Это большая ошибка - когда у вас есть семь с половиной миллиарда человек, которые вас не очень любят, и у вас есть 300 миллионов (вероятно, имелось в вижу население США - ред.), которые каким-то образом кричат ​​о том, как хорошо они справились", - передает слова Баффета телеканал. В марте Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их последствий для экономики страны. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Россия пошлин избежала.

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уоррен баффетт, пошлины, дональд трамп