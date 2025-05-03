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В школах Украины начались проверки использования украинского языка
В школах Украины начались проверки использования украинского языка - 03.05.2025, ПРАЙМ
В школах Украины начались проверки использования украинского языка
Проверки повсеместного использования украинского языка начались в школах на Украине, сообщило местное издание "Страна.ua", ссылаясь на языкового омбудсмена в... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T18:25+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Проверки повсеместного использования украинского языка начались в школах на Украине, сообщило местное издание "Страна.ua", ссылаясь на языкового омбудсмена в стране Тараса Кременя. "С 28 апреля в школах Украины начались проверки общения на украинском языке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщает издание, проверяющие будут контролировать использование языка не только на уроках, но и любых других ситуациях. "Украинский язык должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде", - приводит "Страна.ua" слова Кременя. Депутат Рады Максим Бужанский 12 марта сообщил, что группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2025 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
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украина, школы
В школах Украины начались проверки использования украинского языка
"Страна.ua": в школах Украины начались проверки использования украинского языка
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Проверки повсеместного использования украинского языка начались в школах на Украине, сообщило местное издание "Страна.ua", ссылаясь на языкового омбудсмена в стране Тараса Кременя.
"С 28 апреля в школах Украины начались проверки общения на украинском языке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщает издание, проверяющие будут контролировать использование языка не только на уроках, но и любых других ситуациях.
"Украинский язык должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде", - приводит "Страна.ua" слова Кременя.
"Союз Украины с РФ и Белоруссией". В Раде выдвинули интересное предложение
Депутат Рады Максим Бужанский 12 марта сообщил, что группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2025 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.