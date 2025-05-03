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Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая
Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая - 03.05.2025, ПРАЙМ
Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T16:00+0300
2025-05-03T16:00+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая. "Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 (ред. - мая) - такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток", - заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь уточнил, что о мероприятиях президента в рамках празднования 80-летия Победы, а также о гостях, которые приедут в Москву, Кремль подробно сообщит в начале следующей недели. Песков также поздравил журналистов с майскими праздниками.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
16:00 03.05.2025
 
Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая

Песков: у Путина с 7 по 10 мая ожидаются напряженные рабочие дни

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая.
"Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 (ред. - мая) - такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток", - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь уточнил, что о мероприятиях президента в рамках празднования 80-летия Победы, а также о гостях, которые приедут в Москву, Кремль подробно сообщит в начале следующей недели.
Песков также поздравил журналистов с майскими праздниками.
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