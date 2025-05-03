https://1prime.ru/20250503/putin-857244366.html

Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая

Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая - 03.05.2025, ПРАЙМ

Песков анонсировал напряженные рабочие дни у Путина с 7 по 10 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T16:00+0300

2025-05-03T16:00+0300

2025-05-03T16:00+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая. "Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 (ред. - мая) - такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток", - заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь уточнил, что о мероприятиях президента в рамках празднования 80-летия Победы, а также о гостях, которые приедут в Москву, Кремль подробно сообщит в начале следующей недели. Песков также поздравил журналистов с майскими праздниками.

https://1prime.ru/20250503/peskov-857243191.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин