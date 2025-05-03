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Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях

Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях - 03.05.2025, ПРАЙМ

Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях

Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T07:16+0300

2025-05-03T07:16+0300

2025-05-03T07:16+0300

экономика

россия

севастополь

вологодская область

алтай

росстат

росстат

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в Севастополе вакантно 9,7% всех руководящих позиций, в Вологодской области - 9,5%, на Алтае - 9,3%. В Хабаровском крае нехватка руководителей доходит до 8,2% от таких рабочих мест, в Московской области - 7,7%. В десятку также входят Забайкальский край (7,3%), Чукотка (7,1%), Калмыкия (6,4%), Магаданская (6,2%) и Новгородская (6,1%) области. При этом нехватки руководителей почти нет лишь двух регионах России: в Чечне пустует лишь 0,9% от таких позиций, а в Ингушетии - минимальные для страны 0,2%.

севастополь

вологодская область

алтай

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