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Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях
Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях - 03.05.2025, ПРАЙМ
Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях
Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T07:16+0300
2025-05-03T07:16+0300
экономика
россия
севастополь
вологодская область
алтай
росстат
росстат
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в Севастополе вакантно 9,7% всех руководящих позиций, в Вологодской области - 9,5%, на Алтае - 9,3%. В Хабаровском крае нехватка руководителей доходит до 8,2% от таких рабочих мест, в Московской области - 7,7%. В десятку также входят Забайкальский край (7,3%), Чукотка (7,1%), Калмыкия (6,4%), Магаданская (6,2%) и Новгородская (6,1%) области. При этом нехватки руководителей почти нет лишь двух регионах России: в Чечне пустует лишь 0,9% от таких позиций, а в Ингушетии - минимальные для страны 0,2%.
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4.7
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россия, севастополь, вологодская область, алтай, росстат, росстат
Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Вологодская область, АЛТАЙ, Росстат, РОССТАТ
07:16 03.05.2025
 
Росстат назвал регионы с самой большой потребностью в руководителях

Росстат: в Севастополе, Вологодской области и Алтае не хватает руководителей

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.
Согласно данным ведомства, в Севастополе вакантно 9,7% всех руководящих позиций, в Вологодской области - 9,5%, на Алтае - 9,3%. В Хабаровском крае нехватка руководителей доходит до 8,2% от таких рабочих мест, в Московской области - 7,7%.
В десятку также входят Забайкальский край (7,3%), Чукотка (7,1%), Калмыкия (6,4%), Магаданская (6,2%) и Новгородская (6,1%) области.
При этом нехватки руководителей почти нет лишь двух регионах России: в Чечне пустует лишь 0,9% от таких позиций, а в Ингушетии - минимальные для страны 0,2%.
 
ЭкономикаРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬВологодская областьАЛТАЙРосстатРОССТАТ
 
 
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