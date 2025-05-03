https://1prime.ru/20250503/sanktsii-857241908.html

Названы страны, которые ввели наибольшее число санкций против России

Названы страны, которые ввели наибольшее число санкций против России - 03.05.2025, ПРАЙМ

Названы страны, которые ввели наибольшее число санкций против России

Количество санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, достигло почти 29 тысяч штук, при этом больше всего ограничений ввели США, Канада и... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T14:07+0300

2025-05-03T14:07+0300

2025-05-03T14:08+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Количество санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, достигло почти 29 тысяч штук, при этом больше всего ограничений ввели США, Канада и Швейцария, подсчитало РИА Новости по данным независимого аналитического портала Castellum и открытой информации. Так, по состоянию на конец апреля 2025 года против России другими странами было введено около 28 937 не торговых санкций. Из них 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года. Больше всего ограничений ввели США - 25,5% от всех введенных странами мер, или 7 384 штуки. В тройку также вошли Канада с долей в 12,6% (3 639 штук) и Швейцария с долей в 11,3% (3 266 штук). Следом расположилась Норвегия, которая ввела около 2 678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-ый пакет санкций против России, и Исландия, дублирующая европейские санкции, - по 2 482 ограничения (по 8,6%), а также Великобритания, которая ввела 2 078 санкций (7,2%). Замкнули десятку Новая Зеландия с 1 860 санкциями (6,4%), Австралия, которая ввела 1 598 ограничений (5,5%), и Япония - 1 441 (5%). Ранее, в середине марта, президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас против РФ действует 28 595 санкций - это кратно больше, чем все ограничения против остального мира.

https://1prime.ru/20250503/polyanskiy-857238824.html

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санкции против рф, сша