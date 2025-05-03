https://1prime.ru/20250503/sanktsii-857245036.html
В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций
В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций
Санкции против России могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T16:19+0300
2025-05-03T16:19+0300
2025-05-03T16:19+0300
экономика
словакия
ес
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Санкции против России могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. "Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и (другие – ред.) страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России", - рассказал собеседник агентства. Гашпар отметил, что выступает за отмену санкций и возвращение к полноценному торговому партнерству с Россией, однако Словакии, как стране Евросоюза, приходится идти на компромиссы по этому вопросу в рамках политического объединения. Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250503/sanktsii-857241908.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, ес, россия, санкции против рф
Экономика, СЛОВАКИЯ, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций
Депутат Гашпар: антироссийские санкции могут отменить, но это не случится сиюминутно
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Санкции против России могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и (другие – ред.) страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России", - рассказал собеседник агентства.
Гашпар отметил, что выступает за отмену санкций и возвращение к полноценному торговому партнерству с Россией, однако Словакии, как стране Евросоюза, приходится идти на компромиссы по этому вопросу в рамках политического объединения.
Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Названы страны, которые ввели наибольшее число санкций против России