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В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций

В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Словакии оценили возможность отмены антироссийских санкций

Санкции против России могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T16:19+0300

2025-05-03T16:19+0300

2025-05-03T16:19+0300

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Санкции против России могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. "Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и (другие – ред.) страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России", - рассказал собеседник агентства. Гашпар отметил, что выступает за отмену санкций и возвращение к полноценному торговому партнерству с Россией, однако Словакии, как стране Евросоюза, приходится идти на компромиссы по этому вопросу в рамках политического объединения. Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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