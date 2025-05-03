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В России введут новые штрафы за утечку персональных данных - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В России введут новые штрафы за утечку персональных данных
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных - 03.05.2025, ПРАЙМ
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных
Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T12:27+0300
2025-05-03T12:27+0300
россия
технологии
утечка персональных данных
штрафы
мвд
роскомнадзор
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ. "С конца мая в России вступают в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся защиты персональных данных. Теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению управления, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от тысячи до 10 тысяч человек, то штраф составит для должностных лиц от 200 до 400 тысяч рублей, для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 3 до 5 миллионов рублей. "За распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы доходят до 15 миллионов рублей", - добавили в ведомстве. Кроме того, вводится ответственность за несообщение об утечке. За это грозит штраф вплоть до 3 миллионов рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф - до 300 тысяч рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии - до 500 тысяч рублей, уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД России.
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россия, технологии, утечка персональных данных, штрафы, мвд, роскомнадзор
РОССИЯ, Технологии, утечка персональных данных, штрафы, МВД, Роскомнадзор
12:27 03.05.2025
 
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных

МВД: в России с 30 мая введут новые штрафы за утечку персональных данных

© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ.
"С конца мая в России вступают в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся защиты персональных данных. Теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению управления, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от тысячи до 10 тысяч человек, то штраф составит для должностных лиц от 200 до 400 тысяч рублей, для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 3 до 5 миллионов рублей.
"За распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы доходят до 15 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
Кроме того, вводится ответственность за несообщение об утечке. За это грозит штраф вплоть до 3 миллионов рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф - до 300 тысяч рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии - до 500 тысяч рублей, уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД России.
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РОССИЯТехнологииутечка персональных данныхштрафыМВДРоскомнадзор
 
 
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