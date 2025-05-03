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В России введут новые штрафы за утечку персональных данных

В России введут новые штрафы за утечку персональных данных - 03.05.2025, ПРАЙМ

В России введут новые штрафы за утечку персональных данных

Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T12:27+0300

2025-05-03T12:27+0300

2025-05-03T12:27+0300

россия

технологии

утечка персональных данных

штрафы

мвд

роскомнадзор

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ. "С конца мая в России вступают в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся защиты персональных данных. Теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению управления, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от тысячи до 10 тысяч человек, то штраф составит для должностных лиц от 200 до 400 тысяч рублей, для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 3 до 5 миллионов рублей. "За распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы доходят до 15 миллионов рублей", - добавили в ведомстве. Кроме того, вводится ответственность за несообщение об утечке. За это грозит штраф вплоть до 3 миллионов рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф - до 300 тысяч рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии - до 500 тысяч рублей, уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД России.

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россия, технологии, утечка персональных данных, штрафы, мвд, роскомнадзор