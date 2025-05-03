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В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы - 03.05.2025, ПРАЙМ
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В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы
В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T16:11+0300
2025-05-03T16:11+0300
политика
рф
словакия
владимир путин
владимир зеленский
украина
перемирие
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно – ред.) завершится", - сказал он. Как отметил парламентарий, для него абсолютно понятно, почему Россия решила установить временное прекращение огня в дни праздника. При этом Гашпар отметил, что и сами украинцы должны праздновать День Победы, поскольку также попали под удар фашизма. "Восьмидесятилетие окончания Второй мировой – это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма. Им следовало бы понимать, где правда и кого следует благодарить за то, что фашизм потерпел поражение", - добавил он. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
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рф, словакия, владимир путин, владимир зеленский, украина, перемирие
Политика, РФ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА, перемирие
16:11 03.05.2025
 
В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы

Депутат Гашпар: перемирие со стороны России может стать началом диалога с Украиной о мире

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно – ред.) завершится", - сказал он.
Как отметил парламентарий, для него абсолютно понятно, почему Россия решила установить временное прекращение огня в дни праздника. При этом Гашпар отметил, что и сами украинцы должны праздновать День Победы, поскольку также попали под удар фашизма.
"Восьмидесятилетие окончания Второй мировой – это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма. Им следовало бы понимать, где правда и кого следует благодарить за то, что фашизм потерпел поражение", - добавил он.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
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13:09
 
ПолитикаРФСЛОВАКИЯВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУКРАИНАперемирие
 
 
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