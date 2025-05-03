https://1prime.ru/20250503/slovakiya-857244825.html

В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы

В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Словакии оценили введенное Россией перемирие в День Победы

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T16:11+0300

2025-05-03T16:11+0300

2025-05-03T16:11+0300

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно – ред.) завершится", - сказал он. Как отметил парламентарий, для него абсолютно понятно, почему Россия решила установить временное прекращение огня в дни праздника. При этом Гашпар отметил, что и сами украинцы должны праздновать День Победы, поскольку также попали под удар фашизма. "Восьмидесятилетие окончания Второй мировой – это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма. Им следовало бы понимать, где правда и кого следует благодарить за то, что фашизм потерпел поражение", - добавил он. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

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рф, словакия, владимир путин, владимир зеленский, украина, перемирие