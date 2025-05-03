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Более 1,4 тысячи сотрудников "Голоса Америки"* вернутся к работе, пишут СМИ

Более 1,4 тысячи сотрудников "Голоса Америки"* вернутся к работе, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ

Более 1,4 тысячи сотрудников "Голоса Америки"* вернутся к работе, пишут СМИ

Сотрудники радиостанции "Голос Америки"* и правительственного агентства США по глобальным медиа (USAGM) могут вернуться к исполнению своих обязанностей на... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T16:25+0300

2025-05-03T16:25+0300

2025-05-03T16:25+0300

сша

дональд трамп

washington post

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Сотрудники радиостанции "Голос Америки"* и правительственного агентства США по глобальным медиа (USAGM) могут вернуться к исполнению своих обязанностей на следующей неделе, более 1,4 тысяч получили доступ к своим рабочим аккаунтам, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на доступное ей письмо. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. "Мы понимаем, что ранее сегодня сотрудники USAGM активировали аккаунты 1406 работников USAGM и "Голоса Америки"*... USAGM на текущий момент ожидает, что работники вернутся в офис на следующей неделе, так как вопросы безопасности, помещения и оборудования требуют поэтапного возвращения", - говорится в доступном газете письме помощника прокурора США в Вашингтоне Бренды Гонсалес Горовиц адвокату, представляющему интересы сотрудников "Голоса Америки"*. Washington Post со ссылкой на сотрудника "Голоса Америки"* сообщает, что по ситуации на утро субботы доступ к аккаунтам восстановлен был не у всех.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

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сша, дональд трамп, washington post, сми