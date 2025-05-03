https://1prime.ru/20250503/ssha-857237670.html

США и Япония договорились начать консультации по торговым спорам

США и Япония договорились начать консультации по торговым спорам - 03.05.2025, ПРАЙМ

США и Япония договорились начать консультации по торговым спорам

Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T03:16+0300

2025-05-03T03:16+0300

2025-05-03T03:16+0300

экономика

мировая экономика

сша

япония

вашингтон

скотт бессент

дональд трамп

минфин сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857237670.jpg?1746231372

ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство финансов США. "Министр финансов (Скотт) Бессент подтвердил, что отношения между США и Японией являются прочными и взаимовыгодными. В продолжение сегодняшних обсуждений стороны договорились незамедлительно начать консультации на рабочем уровне. Также планируется проведение дополнительных встреч на уровне министерств в ближайшем будущем", – говорится в заявлении министерства. Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. Правительство Японии неоднократно заявляло о своей готовности продолжать диалог с США, убеждая американскую сторону в том, что японские автопроизводители вложили в экономику США 61 миллиард долларов прямых инвестиций и создали рабочие места для 2,3 миллиона человек. В последние пять лет Япония является крупнейшим инвестором в экономику США, и поэтому включение ее в список стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

сша

япония

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, япония, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша, минфин сша