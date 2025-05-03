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Эксперт рассказал, почему лучше брать расширенный полис для выезда за рубеж
Эксперт рассказал, почему лучше брать расширенный полис для выезда за рубеж - 03.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему лучше брать расширенный полис для выезда за рубеж
Стандартных правил страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) не существует, и любые виды отдыха, кроме обычного сидения на пляже, могут расцениваться страховщиком... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T16:45+0300
2025-05-03T16:45+0300
2025-05-03T16:45+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стандартных правил страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) не существует, и любые виды отдыха, кроме обычного сидения на пляже, могут расцениваться страховщиком как "активный отдых", поэтому всегда стоит брать расширенный полис, чтобы не получить отказ в возмещении расходов, рассказал РИА Новости эксперт "Абсолют Страхования" Василий Глухов. "Общий совет, наверное, может быть такой: если клиент четко понимает, какими активностями, отличающимися от обычного сидения на пляже и посещения экскурсий, он будет заниматься, то поинтересоваться у продавца полиса, какие конкретно активности покрываются полисом, можно ли включить их в полис перед покупкой, сколько это будет стоить, и как эти активности будут отмечены в этом полисе. Обратить внимание на лимиты в покрытии активностей", - сказал он. Глухов объяснил, что у страховщиков нет стандартных правил по ВЗР. "Описания рисков и исключений тоже отличаются, хотя понятно, что основной страхуемый риск – медицинские и медико-транспортные расходы", - отметил эксперт. "Общепринятых разграничений, что является активным отдыхом, а что нет – тоже не существует. Включение активностей может быть разным в зависимости от разновидности продукта, канала продаж, партнера", - объяснил он. По словам Глухова, путешественникам при оформлении страхового полиса нужно уточнять, что именно он покрывает, и по возможности дополнительно включать в него активные виды отдыха. "Для кого-то из страховщиков посещение аквапарка, например, – активный отдых, для другого – не активный, а входит в стандартное покрытие", – отметил он. И если страховой полис куплен без дополнительного покрытия на "активные виды отдыха", то в случае получения травмы страховщик может отказать клиенту в возмещении расходов.
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страховка, отдых, отдых за границей
страховка, отдых, отдых за границей
Эксперт рассказал, почему лучше брать расширенный полис для выезда за рубеж
Глухов: страхование выезжающих за рубеж может расцениваться как "активный отдых"
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стандартных правил страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) не существует, и любые виды отдыха, кроме обычного сидения на пляже, могут расцениваться страховщиком как "активный отдых", поэтому всегда стоит брать расширенный полис, чтобы не получить отказ в возмещении расходов, рассказал РИА Новости эксперт "Абсолют Страхования" Василий Глухов.
"Общий совет, наверное, может быть такой: если клиент четко понимает, какими активностями, отличающимися от обычного сидения на пляже и посещения экскурсий, он будет заниматься, то поинтересоваться у продавца полиса, какие конкретно активности покрываются полисом, можно ли включить их в полис перед покупкой, сколько это будет стоить, и как эти активности будут отмечены в этом полисе. Обратить внимание на лимиты в покрытии активностей", - сказал он.
Глухов объяснил, что у страховщиков нет стандартных правил по ВЗР. "Описания рисков и исключений тоже отличаются, хотя понятно, что основной страхуемый риск – медицинские и медико-транспортные расходы", - отметил эксперт.
"Общепринятых разграничений, что является активным отдыхом, а что нет – тоже не существует. Включение активностей может быть разным в зависимости от разновидности продукта, канала продаж, партнера", - объяснил он.
По словам Глухова, путешественникам при оформлении страхового полиса нужно уточнять, что именно он покрывает, и по возможности дополнительно включать в него активные виды отдыха.
"Для кого-то из страховщиков посещение аквапарка, например, – активный отдых, для другого – не активный, а входит в стандартное покрытие", – отметил он. И если страховой полис куплен без дополнительного покрытия на "активные виды отдыха", то в случае получения травмы страховщик может отказать клиенту в возмещении расходов.
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