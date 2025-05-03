https://1prime.ru/20250503/telegram-857249527.html
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram - 03.05.2025, ПРАЙМ
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:08+0300
2025-05-03T21:08+0300
2025-05-03T22:27+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек. "Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, для того, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам - ред.)", - написал Дуров в своем Telegram-канале. По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до 200 человек к любому звонку, в том числе к звонкам один на один, по Telegram через ссылки, QR-коды или "прямые приглашения" в мессенджере. "А если вам необходимо, чтобы в звонке участвовало более 200 человек, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников", - добавляется в публикации предпринимателя.
https://1prime.ru/20250501/telegram-857209794.html
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павел дуров, telegram, функция
Экономика, Павел Дуров, Telegram, Функция
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram
Дуров: в Telegram появилась функция безопасных групповых звонков
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек.
"Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, для того, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам - ред.)", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до 200 человек к любому звонку, в том числе к звонкам один на один, по Telegram через ссылки, QR-коды или "прямые приглашения" в мессенджере.
Telegram расширил функционал
"А если вам необходимо, чтобы в звонке участвовало более 200 человек, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников", - добавляется в публикации предпринимателя.