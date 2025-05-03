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Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram - 03.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250503/telegram-857249527.html
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram - 03.05.2025, ПРАЙМ
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T21:08+0300
2025-05-03T22:27+0300
экономика
павел дуров
telegram
функция
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек. "Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, для того, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам - ред.)", - написал Дуров в своем Telegram-канале. По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до 200 человек к любому звонку, в том числе к звонкам один на один, по Telegram через ссылки, QR-коды или "прямые приглашения" в мессенджере. "А если вам необходимо, чтобы в звонке участвовало более 200 человек, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников", - добавляется в публикации предпринимателя.
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павел дуров, telegram, функция
Экономика, Павел Дуров, Telegram, Функция
21:08 03.05.2025 (обновлено: 22:27 03.05.2025)
 
Дуров сообщил о добавлении новой функции в Telegram

Дуров: в Telegram появилась функция безопасных групповых звонков

© instagram#Павел Дуров
#Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек.
"Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, для того, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам - ред.)", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до 200 человек к любому звонку, в том числе к звонкам один на один, по Telegram через ссылки, QR-коды или "прямые приглашения" в мессенджере.
Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Telegram расширил функционал
1 мая, 15:16
"А если вам необходимо, чтобы в звонке участвовало более 200 человек, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников", - добавляется в публикации предпринимателя.
 
ЭкономикаПавел ДуровTelegramФункция
 
 
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