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"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине

"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине

Заявление Трампа о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине вызвало беспокойство на Западе, пишет The Times. Главный вопрос — будущее поставок... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T14:14+0300

2025-05-03T14:14+0300

2025-05-03T14:14+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

мирные переговоры

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Заявление Трампа о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине вызвало беспокойство на Западе, пишет The Times. Главный вопрос — будущее поставок оружия Украине. Издание отмечает, что у Трампа есть веские причины продолжать военную помощь.The Times проводит аналогию с бизнес-сферой: Трамп, возможно, осознал, что разрешение конфликтов сложнее сделок с недвижимостью, и ищет пути выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной. В Киеве это воспринимается неоднозначно.Дипломатическая поддержка — это одно, но полная потеря военной помощи США — пугающая перспектива, пишет издание. Зеленский признавал, что без нее у Украины "мало шансов". Продолжат ли США поставки оружия, если выйдут из переговоров, неясно, несмотря на опровержения госсекретаря Рубио. Эта неопределенность беспокоит Европу и Украину.Сам Трамп не проясняет ситуацию. "Я хочу оставить это большим, жирным секретом", - ответил американский лидер на соответствующий вопрос о поставках вооружений на Украину.Согласно данным издания, США поставили Киеву оружия и боеприпасов на 65 миллиардов долларов — почти половину всей помощи союзников с начала СВО. Бывший президент США Джо Байден перед уходом выделил еще 1,25 миллиарда долларов. Но этот поток иссякает, а Трамп пока не одобрил новых пакетов. Последний раз такая пауза была в январе прошлого года. Хотя Трамп может прекратить помощь, источники The Times считают это маловероятным. Он опасается повторения "афганского сценария" и обвинений в поражении Украины. "Трамп пока не решил, что делать, — считает глава украинского комитета по иностранным делам Мережко. — Вероятно, он сохранит статус-кво: не прекратит текущие поставки, но и не одобрит новые, и не снимет санкций с России". Аналитики прогнозируют, что в этом случае американское оружие закончится через полгода. Украина лишится современных систем ПВО Patriot и ракет ATACMS. Также важны разведданные США, приостановка которых, по словам чиновников, помогла России освободить Курскую область.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирные переговоры