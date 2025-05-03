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"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине - 03.05.2025, ПРАЙМ
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"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине
"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине
Заявление Трампа о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине вызвало беспокойство на Западе, пишет The Times. Главный вопрос — будущее поставок... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T14:14+0300
2025-05-03T14:14+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
мирные переговоры
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Заявление Трампа о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине вызвало беспокойство на Западе, пишет The Times. Главный вопрос — будущее поставок оружия Украине. Издание отмечает, что у Трампа есть веские причины продолжать военную помощь.The Times проводит аналогию с бизнес-сферой: Трамп, возможно, осознал, что разрешение конфликтов сложнее сделок с недвижимостью, и ищет пути выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной. В Киеве это воспринимается неоднозначно.Дипломатическая поддержка — это одно, но полная потеря военной помощи США — пугающая перспектива, пишет издание. Зеленский признавал, что без нее у Украины "мало шансов". Продолжат ли США поставки оружия, если выйдут из переговоров, неясно, несмотря на опровержения госсекретаря Рубио. Эта неопределенность беспокоит Европу и Украину.Сам Трамп не проясняет ситуацию. "Я хочу оставить это большим, жирным секретом", - ответил американский лидер на соответствующий вопрос о поставках вооружений на Украину.Согласно данным издания, США поставили Киеву оружия и боеприпасов на 65 миллиардов долларов — почти половину всей помощи союзников с начала СВО. Бывший президент США Джо Байден перед уходом выделил еще 1,25 миллиарда долларов. Но этот поток иссякает, а Трамп пока не одобрил новых пакетов. Последний раз такая пауза была в январе прошлого года. Хотя Трамп может прекратить помощь, источники The Times считают это маловероятным. Он опасается повторения "афганского сценария" и обвинений в поражении Украины. "Трамп пока не решил, что делать, — считает глава украинского комитета по иностранным делам Мережко. — Вероятно, он сохранит статус-кво: не прекратит текущие поставки, но и не одобрит новые, и не снимет санкций с России". Аналитики прогнозируют, что в этом случае американское оружие закончится через полгода. Украина лишится современных систем ПВО Patriot и ракет ATACMS. Также важны разведданные США, приостановка которых, по словам чиновников, помогла России освободить Курскую область.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирные переговоры
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, мирные переговоры
14:14 03.05.2025
 
"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине

The Times: Трамп вряд ли полностью откажется от помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Заявление Трампа о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине вызвало беспокойство на Западе, пишет The Times. Главный вопрос — будущее поставок оружия Украине. Издание отмечает, что у Трампа есть веские причины продолжать военную помощь.
The Times проводит аналогию с бизнес-сферой: Трамп, возможно, осознал, что разрешение конфликтов сложнее сделок с недвижимостью, и ищет пути выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной. В Киеве это воспринимается неоднозначно.
Дипломатическая поддержка — это одно, но полная потеря военной помощи США — пугающая перспектива, пишет издание. Зеленский признавал, что без нее у Украины "мало шансов". Продолжат ли США поставки оружия, если выйдут из переговоров, неясно, несмотря на опровержения госсекретаря Рубио. Эта неопределенность беспокоит Европу и Украину.
Сам Трамп не проясняет ситуацию. "Я хочу оставить это большим, жирным секретом", - ответил американский лидер на соответствующий вопрос о поставках вооружений на Украину.
Согласно данным издания, США поставили Киеву оружия и боеприпасов на 65 миллиардов долларов — почти половину всей помощи союзников с начала СВО. Бывший президент США Джо Байден перед уходом выделил еще 1,25 миллиарда долларов. Но этот поток иссякает, а Трамп пока не одобрил новых пакетов. Последний раз такая пауза была в январе прошлого года.
Хотя Трамп может прекратить помощь, источники The Times считают это маловероятным. Он опасается повторения "афганского сценария" и обвинений в поражении Украины.
"Трамп пока не решил, что делать, — считает глава украинского комитета по иностранным делам Мережко. — Вероятно, он сохранит статус-кво: не прекратит текущие поставки, но и не одобрит новые, и не снимет санкций с России".
Аналитики прогнозируют, что в этом случае американское оружие закончится через полгода. Украина лишится современных систем ПВО Patriot и ракет ATACMS. Также важны разведданные США, приостановка которых, по словам чиновников, помогла России освободить Курскую область.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Флаг США
В США назвали условие выхода из переговоров по Украине
Вчера, 22:58
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленскиймирные переговоры
 
 
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